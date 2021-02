SUPER BOWL 2021: Filtran las canciones que se tocarán en el medio tiempo del juego 

Este domingo se vivirá el Super Bowl 2021 en el que se vivirá lo que promete ser un gran espectáculo de medio tiempo,, encabezado por The Weeknd.

Hace unos días se dio a conocer que los invitados especiales para el evento serán la cantante estadounidense Ariana Grande y el dúo Daft Punk, quienes acompañarán al canadiense.

Sin embargo, la sorpresa se dio en redes sociales, donde se habría filtrado la que presuntamente es la lista de canciones que se cantarán durante el medio tiempo del Super Bowl.

Entre las canciones más famosas que se entonarán en el entretiempo están "Blinding Lights", "I Feel it coming", "Call out my name" y "Love me harder", que será interpretada con Ariana Grande.

Este domingo será el gran juego entre los Chiefs de Kansas City y los Buccaneers de Tampa Bay, en el que promete ser un gran duelo entre dos de los quarterbacks más brillantes de los últimos años.

🎤🎶 • Se revela supuesto setlist de @theweeknd para el medio tiempo del #SuperBowlLV 👀🔥



Al parecer tendra a @ArianaGrande, #DaftPunk y @kendricklamar como invitados 😱



El Super Bowl LV será el próximo domingo 7 de febrero donde se enfrentarán #Chiefs vs #Buccaneers. pic.twitter.com/JrHcYOmo71 — Entre-TÉN (@_Entre10) January 28, 2021

