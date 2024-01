Super Bowl 2024 | Taylor Swift y Travis Kelce inspiran a aerolínea para crear algo nunca antes pensado

La euforia por Taylor Swift y Travis Kelce está lejos de terminar y luego de que los Chiefs ganaron la Conferencia Americana una aerolínea hizo lo impensado, pues se inspiró en la cantante y en el receptor de Kansas City para un vuelo rumbo al Super Bowl 2024.

Luego que los Chiefs vencieran a Ravens, American Airlines hizo un vuelo de Kansas City a Las Vegas en honor a Taylor Swift, pues el número es el 1989, aludiendo al quinto álbum de estudio de la 12 veces ganadora de un Grammys.

Este vuelo está programado para el el sábado 10 de febrero a las 12:30 pm ET, pero no es todo, pues el vuelo de regreso, que es el lunes 12 de febrero a las 12:20 am de Las Vegas a Kansas, tienen el número 87, que es el mismo que utiliza Travis Kelce en su uniforme con los Chiefs.

Con la presencia de Kansas en el Super Bowl se espera que Taylor Swift asista a Las Vegas para ver a su pareja en acción, aunque no será fácil, pues el sábado ella tiene un concierto en Japón y se deberá trasladar rápidamente hasta la Ciudad del Pecado.

Taylor Swift abraza a Travis Kelce, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, tras el juego por el campeonato de la Conferencia Americana de la NFL Foto: AP

Swift y Kelce festejan la victoria con apasionado beso

Taylor Swift y Travis Kelce se besaron en el campo para celebrar la victoria de Kansas City ante los Baltimore Ravens en la final de la Conferencia Americana de la NFL, con lo que los Chiefs llegaron a un nuevo Super Bowl.

Swift, estrella mundial de la música, es pareja de Kelce, ala cerrada de los Chiefs, quien en el duelo ante los Ravens atrapó 11 pases para 116 yardas, y un touchdown para romper el récord de recepciones en postemporada de Jerry Rice.

Cuando el duelo terminó, la famosa cantautora bajó al campo y se reunió con Travis, quien la tomó de la mano antes de fundirse en un beso que le está dando la vuelta a las redes sociales.

aar