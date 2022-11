Supera por 51% a su principal competencia

TelevisaUnivision continúa como la señal favorita para ver los partidos de Qatar 2022 Más de 21.5 millones de personas en México sintonizaron la señal de TelevisaUnivision para disfrutar de manera gratuita los partidos en vivo de Brasil vs. Serbia, Portugal vs. Ghana y Uruguay vs. Corea del Sur