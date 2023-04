Tiger Woods, a un título de empatar al máximo ganador del Masters de Augusta

El Masters de Augusta es el primer torneo grande del año en el circuito masculino de golf profesional, el cual contará con la presencia de los mejores exponentes del mundo, entre los que destaca Tiger Woods, la gran leyenda del deporte que está a un título de convertirse en el máximo ganador del certamen que se realiza en el Augusta National Golf Club en Augusta, Georgia, Estados Unidos.

El primer Grand Slam de la temporada de golf celebra su edición 87 del 6 al 9 de abril y Eldrick Woods, conocido mundialmente como Tiger Woods, busca empatar a su compatriota Jack Nicklaus como el golfista que más veces se ha puesto el saco verde.

Nicklaus, quien además es el máximo ganador de torneos Majors con 18, por 15 de Tiger, se consagró en el Masters de Augusta en 1963, 1965, 1966, 1972, 1975 y 1986.

Tiger Woods, quien justamente regresó a la actividad profesional en el Masters de Augusta 2022, levantó su último título de este torneo en 2019, antes de que un terrible accidente automovilístico lo marginara de toda actividad deportiva.

La primera vez que el golfista nacido en Cypress, California, ganó el prestigioso certamen fue en 1997, con ventaja de 12 golpes sobre Tom Kite, su más cercano perseguidor. Éste fue también el primer Major de Eldrick en su exitosa carrera.

Cuatro años después llegó su segunda conquista y uno después la tercera (2001 y 2002, respectivamente), consiguiendo una de las hazañas más extrañas del golf, pues, además de Tiger, sólo dos jugadores han podido repetir en el Masters de Augusta en años consecutivos.

Con un amplio recorrido y varias copas en sus vitrinas, Woods afrontó un playoff en la edición de 2005 ante Chris DiMarco, donde la experiencia fue clave para alzarse con la victoria.

Finalmente, la última alegría de Tiger Woods en el Augusta National Golf Club se dio en 2019, cuando se impuso a Dustin Johnson, Brooks Koepka y Xander Schauffele por un golpe.

Con 47 años y como el ex número 1 mundial del golf, Tiger Woods afronta Augusta con el objetivo de jugar los cuatro Grand Slams de 2023, luego de no poder terminar el año pasado el Campeonato de la PGA y se perdió el US Open debido a su estado físico.

“De ahora en adelante, mi objetivo cada año será jugar en todos los grandes. No voy a jugar mucho más que eso. Mi cuerpo, mi pierna y mi espalda ya no me permitirán jugar mucho más que eso. Ése será mi calendario en el futuro, debido a todas las limitaciones que tengo”, comentó el golfista.

Tiger Woods, considerado por muchos como el mejor exponente del golf de todos los tiempos, busca su Major 16 histórico, habiendo logrado cinco veces el Masters de Augusta, cuatro el PGA Championship, tres el US Open y tres el British Open.

El californiano jugará el que apenas es el tercer torneo del astro ante rivales de élite desde que completó ranqueando 72 hoyos el Augusta National.

Scottie Scheffler sorprendió al coronarse en el certamen el año pasado y llega como el monarca defensor, tratando de sumar el segundo saco verde de su carrera, pero a la amenaza latente de Tiger Woods hay que sumarle a Rory McIlroy.

El talentoso golfista norirlandés ha estado jugando su mejor golf y ésta podría ser su mejor oportunidad de ganar el Masters de Augusta y de completar el Grand Slam en su carrera.