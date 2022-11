VIDEO: "Piojo" Herrera explota por ser despedido de los Tigres

Miguel Herrera explotó al hablar por primera vez de su sorpresivo despido como entrenador de los Tigres, a los que condujo a dos semifinales de la Liga MX.

El técnico de México en el Mundial Brasil 2014 reconoció que se equivocó al llamar "vieja" a la plantilla de los felinos, pero dijo que no había motivos para que lo cesaran del cargo.

💥 "LO ÚNICO QUE TOMÉ FUE UN VASO DE AGUA, ME PARÉ Y ME FUI"



😱 ¡Miguel Herrera reveló TODOS los detalles sobre su despido de Tigres!



⏱ 𝐂𝐫𝐨𝐧𝐨́𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨 EN VIVO en ESPN Deportes y #StarPlusLA pic.twitter.com/x5IpqbQcHp — Cronómetro (@ESPN_Cronometro) November 10, 2022

"Dije 'viejo' y me equivoqué. Es un plantel maduro y que hay que renovar. Dije 'me puede tocar a mí o al que venga', porque el futbol es así. Nosotros traíamos paulatinamente gente cada vez más joven", explicó en entrevista para ESPN.

Herrera, campeón como estratega del América, reveló que se enteró de su despido en un desayuno al que le invitó el presidente de Tigres, Mauricio Culebro.

"En casa de Mauricio Culebro, él me anunció mi despido. Me dieron una razón muy ambigua, porque los resultados no daban. El futbol es así, estoy consternado", añadió.

Los números del "Piojo" en Tigres

Miguel Herrera fue fichado por los Tigres en mayo de 2021 cuando llegó en sustitución del estratega brasileño Ricardo "Tuca" Ferretti, multicampeón con los felinos.

¡Familia tigre!

Siempre unidos por la misma pasión.

Siempre unidos por la misma pasión.

Somos La U de Nuevo León. pic.twitter.com/KJIPD1eKaO — Miguel Herrera (@MiguelHerreraDT) August 23, 2022

En tres torneos, lo más lejos que llegó Herrera con Tigres en el torneo local fueron dos semifinales, el Apertura 2021 y el Clausura 2022 y su récord en tres certámenes fueron 32 victorias, 13 empates y 18 derrotas.

¿Quiénes suenan para ser nuevo DT de Tigres?

Robert Dante Siboldi toma fuerza como una de las principales alternativas para asumir la dirección técnica de los Tigres, en sustitución de Miguel Herrera.

Sin embargo, otros nombres en el radar son Diego Cocca, bicampeón con el Atlas, y Nicolás Larcamón, quien dejó al Puebla para buscar nuevos horizontes en su carrera como entrenador.

