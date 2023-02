Tigres, dentro del top ten de clubes que más gastaron en el mundo

Los Tigres están en una etapa de reconstrucción en el Torneo Clausura 2023, la cual comenzó con la llegada del técnico argentino Diego Cocca y siguió con el fichaje de tres bombas impresionantes para lo que resta de la Liga MX y los partidos que los universitarios enfrenten.

Fernando Gorriarán y Nicolás Ibáñez llegaron este semestre a los felinos. Sus traspasos representaron 24 millones 349 mil dólares, pero la inversión completa de los Incomparables es de 31 millones 665 mil dólares, aproximadamente, ya que hay que sumarle el pago de Diego Lainez al Betis, el cual será en verano.

El gasto económico de los Tigres lo convierten en el séptimo equipo a nivel mundial que más gastó para reforzar su plantilla. En el top 10 mundial de más inversiones los universitarios son superados por seis equipos de la Premier League.

El uruguayo Fernando Gorriarán fue el primer jugador que se sumó al conjunto norteño, procedente del Club Santos Laguna, y tuvo un coste de aproximadamente 13 millones de dólares. Nicolás Ibáñez fue el segundo fichaje que el cuadro de la UANL cerró para el Clausura 2023 de la Liga MX (11 mdd).

Ibáñez, campeón de goleo y campeón de la Liga MX en el Apertura 2022, jugó la primera fecha del actual torneo con los Tuzos del Pachuca, su equipo anterior, pero justo en la Jornada 2 el delantero ya no fue tomado en cuenta por los hidalguenses, pues su traspaso con Tigres se estaba cerrando.

La transacción, de acuerdo con Transfermarkt, se cerró en 11 millones de dólares, y el ariete albiceleste de 28 años de edad se vistió con los colores de los felinos, aunque hasta ahora no se ha estrenado como goleador en la Sultana del Norte.

Y el último en llegar a los Tigres fue el mexicano Diego Lainez, una de las mayores promesas del futbol azteca en la última época, quien regresó a la Liga MX cuatro años después de su salida del América hacia Europa, donde no encontró el éxito ni con el Betis ni con el Sporting Braga; su último equipo en el Viejo Continente.

La aventura en el Viejo Continente no dejó buenos dividendos para el jugador de 22 años, quien en cuatro años en Europa solamente anotó seis goles en los 85 partidos que disputó, pero pocas fueron las ocasiones en los que completó los 90 minutos, pues la mayoría de las veces ingresaba de cambio. No obstante, la irregularidad no fue factor para que los Tigres tengan que pagar 7 millones de dólares al Real Betis por el pase de Diego Lainez.

La inversión de los Tigres sólo es superada por clubes de la Liga Inglesa. El Chelsea fue el equipo más movido en el mercado invernal, siendo Enzo Fernández (campeón del mundo en Qatar 2022 con Argentina) su fichaje más caro, ya que de los 194 millones 905 mil dólares gastados, por el mediocampista ganador del galardón al Mejor Jugador Joven de la Copa del Mundo, el cuadro Blue pagó poco más de 131 millones al Benfica de Portugal.

El segundo club que más dinero gastó en refuerzos a nivel mundial es el Arsenal, que en búsqueda de mantener el liderato de la Premier League y salir campeón de liga por primera vez desde la Temporada 2003-2004 desembolsó más de 53 millones de dólares.

Para cerrar el top 3 se encuentra el Liverpool, que necesita urgentemente de buenos resultados, pues se encuentra en la parte media de la tabla general de la Liga Inglesa, muy lejos de los puestos de competencias europeas. El conjunto que dirige Jürgen Klopp desembolsó 45 millones de dólares.