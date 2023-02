Tigres, a nada de firmar al jugador de sus sueños; no tienen llenadera

Este jueves, el delantero André-Pierre Gignac, goleador de Tigres, dio a conocer en sus redes sociales que renovó su contrato con el equipo de la UANL por dos años más. Así, el equipo regiomontano le da otra alegría a sus seguidores tras los fichajes de Fernando Gorriarán, Nicolás Ibáñez y Diego Lainez.

"Me llena de alegría compartirles que me quedo en Tigres hasta el 2025. El club, cuerpo técnico, jugadores y especialmente ustedes me han dado la confianza de seguir luchando día a día con estos colores de esta gran institución", escribió el "Bómboro".

Gignac resaltó que dará el 100 por ciento en la cancha para engrandecer su leyenda con los universitarios, club con el que ha conquistado ocho títulos, de los cuales la mitad son de la Liga MX.

"Estoy preparado para hacer historia con ustedes, a entregar el corazón en la cancha en cada partido, en cada rodada del balón, en cada momento. Con la pasión, la dedicación y el profesionalismo como siempre lo hecho", agregó el ariete francés naturalizado mexicano.

"Estoy eternamente agradecido con ustedes, con mis compañeros y con el club. Vamos @clubtigresoficial", concluye el mensaje de Gignac, quien de esta manera cumplirá una década como jugador de Tigres, pues se sumó a las filas del cuadro norteño en julio del 2015.

El exseleccionado francés es el máximo goleador en la historia de la entidad felina con 178 anotaciones en 313 partidos.

Aficionada de Tigres gana 200 mil pesos por una cita

Ennid Wong, modelo de Onlyans, ha cobrado popularidad por su esbelta figura, pero también por mostrar en varias ocasiones su afición a los Tigres de la UANL, lo que ha generado mayor interés entre los aficionados del equipo de Monterrey.

Pero no son pocos los seguidores de OnlyFans que han mostrado interés en tener una cita con la creadora de contenido, quien reveló la enorme cantidad de dinero que le han ofrecido para una salida.

"La última vez me ofrecieron 10 mil dólares. Fue lo último. Ya sabes a lo que vas. No voy ir a contarle cuentos", reveló Ennid Wong. Dicha cifra equivale a 200 mil pesos.

EVG