VIDEO: Diego Lainez es presentado de manera oficial con los Tigres con ESPECTACULAR bienvenida

Aunque su llegada a México fue hace unos días, los Tigres hicieron de manera oficial la presentación de Diego Lainez como su nuevo jugador para el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Con un espectacular video compartido en la cuenta de Twitter del club se le dio la bienvenida al jugador mexicano. "¡Bienvenido al Perfil Tigre, Diego Lainez!", escribió el cuadro Incomparable.

"Incomparables, estoy listo", menciona el atacante tricolor en el mismo video. El jugador de 22 años regresa a la Liga MX tras largos periodos de inactividad en el Real Betis de España y el Braga de Portugal, su último club en su aventura europea.

A su llegada a Monterrey, el el canterano del América dijo: “Muy contento, muy feliz con el proyecto que hay, muy comprometido con el equipo, feliz y ojalá pronto pueda estar trabajando”.

"El proyecto de Tigres es muy interesante, siempre han mostrado interés. Siempre han estado ahí, el interés desde que prácticamente me fui a Europa", reiteró el mediocampista.

Florian Thauvin va con abogado al entrenamiento de Tigres



Los Tigres cortaron la relación laboral que tenían con el francés Florian Thauvin, pero el jugador se presentó en las instalaciones del club con abogado y no lo dejaron entrar, de acuerdo con información del medio RG La Deportiva.

Ayer los felinos informaron que el futbolista galo no seguirá con el club, pero eso no impidió que fuera a las instalaciones del Cedeco al entrenamiento de Diego Cocca para conocer su situación laboral, no obstante le cerraron la entrada, como en su tiempo le hicieron a Ricardo Ferretti.

Florian Thauvin no estaría cómodo con la forma en la que se dio su salida de Tigres, por lo que fue con el representante legal a dejar parte que fue a trabajar y que no lo puedan acusar de abandono laboral. Además que consideraría que su salida fue de manera unilateral.

aar