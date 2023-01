TIGRES: ¡Oficial! Diego Lainez es nuevo jugador felino; llegó a Monterrey "es muy interesante" (Video)

Lo que era un secreto a voces por fin se hizo realidad. Los Tigres hicieron oficial la incorporación de Diego Lainez, con lo que se marca el regreso del jugador de 22 años a la Liga MX tras su fatídico paso por Europa.

Con su llegada al aeropuerto de Monterrey portando los colores de los Tigres, el conjunto Incomparable le dio la bienvenida a Lainez, quien arriba tras largos periodos de inactividad en el Real Betis de España y el Braga de Portugal, su último club en su aventura europea.

Diego Lainez ya llegó a Monterrey y ya porta los colores de @TigresOficial. Hoy hace las pruebas medicas y muy probablemente sea anunciado. pic.twitter.com/oFtW1bJmeu — Kery (@KeryNews) January 29, 2023

Reportes de diversos medios nacionales señalan que Diego Lainez llegaría a los Incomparables a cambio de 7 millones de euros y cuatro años de contrato.

“Muy contento, muy feliz con el proyecto que hay, muy comprometido con el equipo, feliz y ojalá pronto pueda estar trabajando”, dijo el canterano del América a su llegada a Monterrey.

"El proyecto de Tigres es muy interesante, siempre han mostrado interés. Siempre han estado ahí, el interés desde que prácticamente me fui a Europa", reiteró el mediocampista.

Florian Thauvin va con abogado al entrenamiento de Tigres

Los Tigres cortaron la relación laboral que tenían con el francés Florian Thauvin, pero el jugador se presentó en las instalaciones del club con abogado y no lo dejaron entrar, de acuerdo con información del medio RG La Deportiva.

Ayer los felinos informaron que el futbolista galo no seguirá con el club, pero eso no impidió que fuera a las instalaciones del Cedeco al entrenamiento de Diego Cocca para conocer su situación laboral, no obstante le cerraron la entrada, como en su tiempo le hicieron a Ricardo Ferretti.

Florian Thauvin no estaría cómodo con la forma en la que se dio su salida de Tigres, por lo que fue con el representante legal a dejar parte que fue a trabajar y que no lo puedan acusar de abandono laboral. Además que consideraría que su salida fue de manera unilateral.

