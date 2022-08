El delantero francés André-Pierre Gignac confesó que rechazó ofertas millonarias de China y de Arabia Saudita, todo por seguir jugando con los Tigres en la Liga MX.

En el programa Desde el Cerro de la Silla, del popular comediante Franco Escamilla, el goleador felino dio a conocer que al momento de su renovación con Tigres tuvo dos propuestas muy lucrativas, sin embargo, prefirió seguir en México.

"Recibí una oferta de China, 18 millones por dos años, tres años en Arabia por 10 millones de euros al año, neto, pero dije que no. En este momento, iba a renovar con Tigres, yo quiero jugar algo padre, con una pasión increíble, competitivo", comenzó diciendo Gignac.

"Arabia no es Qatar, vives en una residencia con europeos o americanos, es muy complicado salir, entonces escojo un estilo de vida, una pasión, una liga para mí competitiva, donde me encanta la Liguilla, me encanta es torneo con playoffs", finalizó.

Gignac, noveno jugador que llega a 300 partidos en Tigres



El delantero André-Pierre Gignac llegará este fin de semana a 300 partidos con la camiseta de Tigres durante el partido ante el Pachuca en el marco de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, choque que se realizará en el Estadio Hidalgo el próximo domingo.

El atacante francés alcanza esta cifra de compromisos con los de la UANL a siete años de su llegada a la Sultana del Norte, cuando se sumó a las filas del club de cara al Apertura 2015.

🔙📆 Un 4 de agosto, pero del 2019, @10APG marcaba su gol 105 con Tigres, y así, se convertía en el Máximo Goleador en la Historia de nuestro equipo.



¡VIVA EL REY! 👑🇫🇷 pic.twitter.com/BCELnjUQQl — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) August 4, 2022

El veterano futbolista de 36 años de edad se convierte así en el noveno jugador del equipo felino que acumula dicha cifra de cotejos, siendo superado por Juninho (328), Guido Pizarro (360), Nahuel Guzmán (375), Jorge Torres Nilo (378), Carlos Muñoz (399), Tomás Boy (431), Jesús Dueñas (451) y Hugo Ayala, el líder en esta listado con 459 duelos.

De los 299 juegos que el Bómboro registra con Tigres, 260 han sido en la Liga MX, en la que hasta el momento se ha coronado en cuatro ocasiones, la más reciente de ellas en el Clausura 2019.