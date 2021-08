TOKIO 2020: Damian Warner consigue oro en decatlón e impone récord olímpico

9️⃣0️⃣1️⃣8️⃣



Damian Warner’s score earns him 🥇 AND:



✅ @Olympics record

✅ 1st Olympic decathlon score over 9000

✅ #TeamCanada record



🤯😱👏@DamianWarner | #Tokyo2020 pic.twitter.com/heArsAxqBG