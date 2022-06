TOLUCA: ¡DIRECTO! Carlos González lanza fuerte amenaza para la Liga MX

Carlos González no pudo explotar sus virtudes con los Tigres, pero con el Toluca, el delantero paraguayo espera que la historia diferente, ya que es seguro de sus capacidades, motivo por el cual lanzó una fuerte amenaza para la Liga MX.

En conferencia de prensa, el ariete reveló: "Eso es un poquito la revancha deportiva que me tomo. Sé que tengo un cuerpo técnico que me conoce y un montón de compañeros que me conocen, saben la virtud que tengo. Espero aprovechar eso, el equipo se preparó y va a dar que hablar. Estoy con la convicción de demostrar de qué estoy hecho".

👹🔥Domingo



"Charli" González ya entrenó con nuestros Diablos Rojos.#PretemporadaDiablo pic.twitter.com/McyIkSHnXW — Toluca FC (@TolucaFC) June 26, 2022

Ademas, "Charly" González no puso excusas por su rendimiento en los Tigres y mencionó estar tranquilo por lo hecho con el cuadro felino, aunque sí declaró que las cosas no salieron como él esperaba.

El delantero de Toluca habla sobre su paso con los Tigres

"Todos me conocen, ya saben lo que he hecho acá en el futbol mexicano. Por algo había llegado a Tigres, la tranquilidad que me deja a mí es que uno dejó todo siempre y a veces no salen las cosas como uno quiere", indicó.

Sobre su paso con los de la UANL, el goleador de 29 años de edad agregó: "Sabía que tenía una figura en frente (André-Pierre Gignac) que quieras o no uno se ha adaptado a eso, no ha sido fácil porque siempre quiero jugar y demostrar. Pero a veces no te alcanza".

