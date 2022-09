Toluca vs Chivas | VIDEO: Resumen y resultado, Jornada 12 del Apertura 2022 de la Liga MX

La Jornada 12 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX terminó con el partido entre Toluca y Chivas, celebrado en la cancha del Estadio Nemesio Díez, duelo que estuvo lleno de polémica y en el que los equipos repartieron puntos tras empatar 0-0.

El juego fue parejo, con varias oportunidades para que ambos conjuntos pudieran hacerse presentes en el marcador. La regularidad en los Diablos Rojos sigue siendo uno de los puntos que ha quedado a deber el conjunto dirigido por Ignacio Ambriz.

El Rebaño Sagrado tiene en Alexis Vega a su elemento más desequilibrante y una jugada individual del atacante estuvo a nada de ser gol, pero Tiago Volpi detuvo el remate de izquierda que amenazaba con colarse por la base del poste izquierdo.

Los pupilos de Nacho tuvieron las oportunidades más claras de gol, entre ellas un remate de tiro libre directo al minuto 68 que se fue desviado hacia tiro de esquina. Con el ingreso de Leo Fernández en la parte complementaria los locales se volvieron más peligrosos.

La tónica del partido fueron las imprecisiones. La Bombonera vio muchas pérdidas de balón, las cuales hacían que el trámite del duelo fuera disputado y trabado en el medio campo, aunque el final del duelo el portero de los Diablos Rojos se volvió figura por sus salvadas.

De nueva cuenta Alexis Vega exigió al meta brasileño, quien entregó una atajada monumental y mandó el esférico al córner. Pero unas jugadas después se marcó penalti en favor del Chiverío.

Al minuto 80 se presentó un empujón dentro del área del Toluca; Valber Huerta, defensa de los locales, contactó a Jesús Orozco Chiquete y el árbitro César Arturo Ramos indicó la falta, sin embargo, el VAR llamó al juez a revisar la jugada.

Tras checar la falta, Ramos Palazuelos cambió su decisión y determinó que no había penalti, lo que encendió y molestó a los futbolistas de las Chivas. La polémica no terminó ahí, ya que Cristian Calderón había anotado un golazo al minuto 88, pero no subió al marcador porque el “Chicote” estaba en fuera de lugar en una decisión muy apretada.

Toluca y Chivas llegaron a este cotejo en diferentes condiciones, pero con la misma necesidad de sumar tres puntos. El cuadro escarlata se presentó ante su gente con 22 puntos y con la victoria alcanzarían el tercer lugar general.

83' César Arturo Ramos decide anular la pena máxima. https://t.co/4QJjsqo4HE — CHIVAS (@Chivas) September 5, 2022

Por su parte, el Rebaño Sagrado llegó al duelo ante los del Estado de México como el octavo clasificado del Torneo Apertura 2022 con 16 unidades y de haber sumado los tres puntos hubiera llegado al séptimo lugar general.

aar