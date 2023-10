UFC 294: ¡BRUTAL! Así fue el impactante nocaut de Islam Makhachev a Alexander Volkanovski (VIDEO)

La función de UFC 294 estuvo llena de polémica por decisiones de los árbitros y del médico, pero la pelea estelar no decepcionó. Islam Makhachev defendió con éxito su campeonato de peso ligero de la UFC tras noquear brutalmente a Alexander Volkanovski.

En un solo asalto el peleador ruso detuvo al australiano, que sufrió su segunda derrota por KO en lo que va de su carrera profesional en artes marciales mixtas.

Islam Makhachev esta vez no dejó dudas y con una patada alta perfecta terminó la contienda. El campeón ligero impactó en la cabeza de Volkanovski sin importar que tenía la guardia arriba. Luego del contacto de la pierna Volka tambaleó y fue al piso.

En la lona el ruso terminó a The Great con golpeo en el rostro y defendió de gran manera su campeonato. A pesar de la derrota el panorama para Alexander Volkanovski no es malo, ya que se atrevió a subir una categoría de peso para esta reyerta, además que tomó el compromiso en corto aviso.

Ver a uno de los mejores peleadores de la historia de la UFC como Alexander Volkanovski caer de esta forma demuestra lo dominante que es Islam Makhachev, no pudo haber un mejor digno sucesor de Khabib que el. pic.twitter.com/A1hauIIE1e — BORIS G (@BorisGaLa) October 21, 2023

UFC y el rostro del boxeo mundial se declaran la guerra

La noche del 16 de septiembre siempre ha sido sagrada para los amantes del boxeo en México, con memorables enfrentamientos protagonizados por leyendas como Julio César Chávez y Saúl "Canelo" Álvarez. Sin embargo, este año, la UFC logró un auténtico suceso al robarle el protagonismo a este deporte en la histórica fecha, gracias a la pelea entre la mexicana Alexa Grasso y la kirguisa Valentina Shevchenko.

El combate, que tuvo lugar en la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada fue un hito para las artes marciales mixtas, ya que la 'UFC Fight Night' rompió récords en la transmisión español. La cartelera atrajo a miles de aficionados que en otros tiempos estaban más conectados con el deporte de puños, debido a la exposición de los atletas mexicanos.

Alexa Grasso y Valentina Shevchenko se enfrentaron el 16 de septiembre. Foto: UFC

Dana White, CEO de la UFC, no solo logró captar la atención de los seguidores de las artes marciales mixtas (MMA) en México, sino que también se comprometió a repetir esta función cada año en la misma fecha, sin importar la competencia del boxeo mexicano. White reconoció la importancia histórica del 16 de septiembre y la oportunidad que representa para la empresa.

"Iré a esa cita siempre. No me importa si alguien aquí en la ciudad consigue la fecha en la arena. Iré a un campo contrario y me enfrentaré a ellos el año que viene. Haré esto por el resto de mi reinado aquí. Entonces pueden ir la misma noche. Podemos enfrentarnos cara a cara. Voy. Esto fue un gran éxito para nosotros", dijo el dirigente.

aar