UFC: Peso Pluma se prepara para subir al octágono y su rival habla sobre su próximo encuentro

El cantante conocido como 'Peso Pluma' continúa ampliando sus horizontes en el mundo del deporte, dejando sorprendidos a sus seguidores al revelar sus nuevas aptitudes, pues además de su pasado en las Fuerzas Básicas de Chivas y su pasión por el boxeo, ahora ha entrenado con el reconocido peleador de la UFC, Marlon 'Chito' Vera.

El encuentro entre 'Peso Pluma' y la estrella de UFC se llevó a cabo hace unos meses en Costa Mesa, California y tal parece que ambos atletas quedaron sorprendidos el uno con el otro. Fue el peleador ecuatoriano quien compartió sus impresiones sobre el cantante.

"Como buen mexicano, (es) agresivo, con ganas. Mi entrenador lo entrenó un par de veces y lo sigue entrenando. Es buena gente el tipo, buena persona, amable. A mí en lo personal me cae bien.", exaltó el número seis del ranking de peso gallo.

El especialista en jiu-jitsu brasileño compartió algunas de las palabras que le dirigió al intérprete de 'Ella Baila Sola' durante su entrenamiento, revelando la intensidad con la que el cantante jalisciense se entregó al desafío.

“Hicimos sparring un día. Le dije ‘no te voy a explotar, tú trata de matarme’ y ganas tiene. Le mete, se cansa y sigue tirando golpes. O sea, el espíritu lo tiene bueno”, describió sobre el artista de corridos tumbados.

'Peso Pluma' pacta su próximo encuentro

La historia entre el peleador de UFC Marlon 'Chito' Vera y el cantante 'Peso Pluma' sigue siendo motivo de especulación, ya que parece que esta inusual amistad está a punto de tomar un nuevo rumbo.

El peleador ecuatoriano compartió sus planes de seguir de cerca la carrera musical de 'Peso Pluma', pues expresó su intensión por asistir al próximo espectáculo del mexicano.

Ahora que venga a cantar a Los Ángeles o a Orange County, el coach y yo vamos a ir a verlo Marlon 'Chito' Vera

Por ahora, la música sigue siendo el principal enfoque del oriundo de Zapopan, pero no sería sorprendente verlo explorar nuevas facetas en el futuro. Si bien no se han revelado detalles específicos sobre sus próximos desafíos o colaboraciones, la posibilidad de que estos dos talentosos individuos se encuentren en el octágono o en el escenario musical no puede descartarse por completo.

