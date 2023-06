Mazikeen Castillo, la campeona mexicana de jiu-jitsu que busca abrir paso a las personas trans en el deporte

Mazikeen Castillo se convirtió en la primera mujer trans mexicana en ganar un campeonato de jiu-jitsu brasileño, entrando en el selecto grupo de competidoras trans en la categoría femenil.

La peleadora compartió que desde chica practicaba artes marciales y fue en el 2021 cuando decidió practicar profesionalmente el jiu-jitsu. Sin embargo, no le era permitido competir porque no había una regulación para la comunidad trans; en ese entonces trató de buscar alternativas con diferentes federaciones, pero no tuvo respuesta positiva.

🏳️‍⚧️ #MujeresQueInspiran Mazikeen Castillo es una deportista y activista #trans , ganadora del primer lugar en la competencia de #JiuJitsu Brasileño en la rama femenil, convirtiéndose en una de las primeras mujeres trans en ganar esta presea a nivel nacional. pic.twitter.com/Cx7iUgdico — El Observador del Centro (@CntroObservador) March 8, 2023

“La respuesta fue: lo único que tenemos parecido en los reglamentos son las normas del judo, que es un deporte similar, por lo que me dijeron que tenía que esperar un año, donde tenía que presentar la progesterona por debajo de los niveles habituales. Yo estaba dando los niveles en el 2021, pero tenía que esperar un año”, refirió Castillo a EFE.

Mazikeen es originaria de Puebla y en su estado se le complicaba competir, por lo que tuvo que recurrir a instancias federales, además de mostrar su estudios hormonales que estaban por debajo del límite establecido.

Mazikeen Castillo exige la oportunidad de competir

En los últimos meses del año pasado, Mazikeen se presentó en el abierto de jiu jitsu, torneo en el que ganó sus tres combates y se coronó con la medalla de oro. Actualmente es la única mujer trans en México que compite en esta disciplina.

La luchadora confesó que sí se ha enfrentado a comentarios discriminatorios por su identidad de género y que desde que estaba en la universidad se le negó la oportunidad de competir.

Jaret Pérez Antonio, líder de un importante grupo de jiu-jitsu, aseguró que Mazikeen no sólo lucha por ser la mejor en el tatami, sino por defender la persona que es.

“El hecho a que ella haya venido al dojo y que se haya presentado como la persona que ella quiere ser, es de mucha valentía”, reconoció su entrenador también en charla con EFE.

mmt