TOKIO 2020: Pesista trans agradece al COI por permitirle competir en Japón

La pesista trans neozelandeza Laurel Hubbard se mostró agradecida con el Comité Olímpico Internacional (COI) por ayudarla a hacer posible su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Los Juegos Olímpicos son una celebración global de nuestras esperanzas, de nuestros ideales y de nuestros valores. Le doy las gracias al COI por su compromiso para hacer que el deporte sea inclusivo y accesible", señaló Hubbard en declaraciones distribuidas por el Comité Olímpico de Nueva Zelanda.

¿Cuándo compite Laurel Hubbard?

Hubbard ha recibido tanto apoyos como críticas desde que se clasificó para la justa. Aspira a ganar una medalla en la categoría femenina de más de 87 kilos el lunes 1 de agosto.

En 2015, el COI elaboró una serie de directrices para incluir a los deportistas trans. Muchos organismos deportivos, incluyendo la Federación Internacional de Halterofilia, han puesto en marcha políticas similares.

La historia de la jueza transgénero de canotaje

La canadiense Kimberly Daniels, jueza transgénero de canotaje, externó lo feliz que la hace sentir ella misma en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

De no haberse aplazado un año la justa veraniega a causa del coronavirus, Daniels hubiera ejercido como juez en su papel de hombre, pero las circunstancias jugaron a su favor.

"Mi proyecto en principio era venir a estos Juegos como hombre, pero no fue posible por el COVID-19 (y el aplazamiento de los Juegos de un año). Entonces comencé mi transición. Por respeto a mi familia, no estaba segura de venir. Pero mi hija me dijo: 'papá, vamos juntos, celebremos la igualdad de género juntos", comentó ante los medios.

EVG