Halba Diouf, velocista marginada por World Athletics después de las regulaciones para atletas trans

Halba Diouf es una corredora nacida en Senegal y actualmente milita en Francia, país en el que cometió su terapia hormonal para la transición de género. Según su médico, Alain Berliner, la atleta cuenta con niveles de testosterona por debajo del promedio de mujeres que nacieron biológicamente de esa manera.

Diouf compartió su deseo de poder competir en los Juegos Olímpicos de París 2024 y ser representante de la comunidad transgénero en el evento. Sin embargo, la prohibición del Comité Olímpico Internacional (COl) impide competir a atletas transgénero que no hayan hecho la transición de género antes de la pubertad, sin importar sus niveles de testosterona.

“No puedo entender esta decisión, ya que a las mujeres transgénero siempre se les ha permitido competir si sus niveles de testosterona estaban por debajo de cierto umbral. La única salvaguardia que tienen las mujeres transgénero es su derecho a vivir como quieran y se nos niega eso, nos acosan… Me siento marginada porque me excluyen de las competencias.”, sentenció Halba

La atleta también habló de la diversidad que hay en las creencias y que no hay barreras para pensar o hacer lo que a uno le gusta.

“Nos han enseñado que solo podemos ser un tipo de persona. Es un hecho que solía creer que no era posible ser una mujer transgénero musulmana y luego me di cuenta de que no podía deshacerme de todas esas identidades. Halba es todas estas identidades al mismo tiempo”,

Regulación de la Federación Internacional de Atletismo



World Athletics redujo los niveles de testosterona permitidos de 5.0 nmol/L a 2.5 nmol/L durante un mínimo de 24 meses para que las atletas trans y de desarrollo sexual diferente (patologías originadas en alguna etapa del desarrollo fetal) pudieran competir en pruebas femeniles.

Los niveles normales de testosterona en mujeres biológicas son 0.5 a 2.4 nmol/L ; en hombres es importante la producción de testosterona hasta para el buen funcionamiento de los huesos.

“En términos de regulaciones de DSD, World Athletics tiene más de 10 años de investigación y evidencia de las ventajas físicas que estos atletas aportan a la categoría femenina. Actualmente no hay atletas transgénero que compitan internacionalmente en atletismo y, por lo tanto, no hay evidencia específica del atletismo del impacto que estos atletas tendrían en la equidad de la competencia femenina en atletismo, por lo que el Consejo decidió dar prioridad a la equidad y la integridad de la competencia femenina antes de la inclusión.”, según World Athletics

