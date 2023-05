Este 2023 ha sido el mejor año de mi carrera; Quiero un duelo directo con Templario: Dragón Rojo

El primer semestre del 2023 le ha dejado buenos dividendos a Dragón Rojo, uno de los luchadores más experimentados en la actualidad en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues en en lo que va del año ya se proclamó como Rey del Aire 2023 y se coronó Campeón Universal a costa de Templario.

Por estos logros, El General de la Lucha Libre considera que el año en curso es el mejor que ha tenido en su larga trayectoria como gladiador, la cual comenzó en el 2001.

“Definitivamente el 2023 es el mejor año de mi carrera, si bien he tenido grandes años como el 2008, cuando obtuve la máscara de Mictlán y gané el torneo La Gran Alternativa, pero siento que este 2023 ha sido mejor en mi rendimiento”, aseguró Dragón Rojo en exclusiva con La Razón.

#SábadoDeColiseo | ¡Bombazo del Dragón y victoria ruda! Dragón Rojo Jr. ha superado a Soberano Jr. y Posteriormente lo despoja de su máscara retándolo de inmediato y celebrando sin medida. #3aCaída pic.twitter.com/VlENH5pYOS — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 7, 2023

El originario de Gómez Palacio, Durango, se dijo motivado para participar el próximo 19 de mayo en la Copa Jr VIP edición 2023.

“(Me siento) Muy motivado por el año que estoy viviendo, un fantástico 2023 en el que ya tuve dos grandes logros en mi carrera como los Reyes del Aire y campeón universal del Consejo Mundial. Con mucha seguridad y energía para el torneo de la Copa Jr. VIP”, afirmó.

Dragón Rojo quiere duelo directo con Templario

El General de la Lucha Libre resaltó que en los dos últimos años ha tenido un ritmo destacado, al tiempo que reveló que uno de sus objetivos a mediano plazo es concretar un duelo máscara contra máscara contra Templario.

“El saldo final ha sido positivo. Reconozco cierta intermitencia por el tema de las lesiones, que desde el inicio me han aquejado, desde el 2001 me han seguido, pero tengo un par de años (2022 y 2023) con un gran ritmo y participación, ha sido el mejor ciclo deportivo de mi vida y lo quiero cerrar con broche de oro ganando la Copa Jr. VIP y que se concrete un duelo directo con Templario de máscara contra máscara”, profundizó.

Finalmente, Dragón Rojo hizo un recuento de lo importante que ha sido la afición en su carrera, reconociendo que cuando la ha tenido en contra su rendimiento se ha visto mermado.

“La afición tiene tanto poder en la lucha libre que su energía, sus gritos de apoyo o de rechazo tienen el poder de influir en los resultados. Me han tocado las dos caras de la moneda, donde en batallas en las que estoy muy agotado los gritos de apoyo y ver cartas de los aficionados me llenan de energía, de fortaleza para salir avante en los encuentros. En otras ocasiones en las que apoyan a mi rival es un factor psicológico que me ha afectado”, culminó.

