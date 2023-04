VIDEO: Adrián Marcelo sí se subió al ring, se autonombra Dr. Cannabis y le propinan una golpiza

Luego de que el influencer Adrián Marcelo no pudo conseguir su licencia como luchador envió un contundente mensaje mediante sus redes sociales.

El polémico youtuber, quien a causa de dicho impedimento no pudo enfrentar a Chessman el pasado fin de semana en la TripleManía XXXI, publicó un video en el que aparece cual esteta arriba del ring y autonombrándose Dr. Cannabis.

"Lo que pudo ser el Dr. Cannabis", fue el mensaje con el que Adrián Marcelo acompañó su video en Instagram, un poco a manera de lamento con la ironía que lo caracteriza.

En el clip se observa al influencer desenvolverse bien arriba del cuadrilátero, aunque no pudo evitar también llevarse una buena cantidad de golpes.

"Mucho mejor técnica que muchos que tienen licencia", "Dr. Cannabis es mi pastor y nada me faltará" o "JAJAJAJAJAJA, manos le faltarán al Chessman" fueron algunos de los comentarios de sus seguidores, que en gran parte lo llenaron de elogios.

Adrián Marcelo arremete contra la Comisión de Lucha Libre

Decepcionado y molesto por no poder pelear contra Chessman el pasado fin de semana en el Estadio de los Sultanes del Monterrey, Adrián Marcelo explotó contra la Comisión de Lucha Libre de Nuevo León al aseverar que le hicieron trampa al momento de realizar su examen como gladiador.

"Lo que a mí me hicieron fue un ‘chivo expiatorio’, una trampa. De pronto, los seis gritándome, no de apoyo, sino ca… el… Completó la vuelta y las pin… rodillas, dije: ‘Se me va a tronar una, compadre’”, aseguró el también conductor de Multimedios en charla con el podcast Conversaciones.

Las críticas de Adrián Marcelo no se detuvieron ahí, pues además calificó al organismo como “dinosaurio con máscara”, manifestando así su enojo por no poder verse las caras con Chessman en Triplemanía XXXI.

EVG