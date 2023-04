¿Adrián Marcelo y Chessman en Triplemanía XXXI? La AAA confirma su cartelera y el sueño se hace realidad para la afición

La Lucha Libre AAA dio a conocer que ya tenían el cartel completo de Triplemanía XXXI. El evento se llevará a cabo el próximo 16 de abril en la casa de los Sultanes de Monterrey en Nuevo León.

Adrián Marcelo, exigió tener una lucha contra Cheesman, misma que le habían negado por no tener licencia, el conductor de televisión hizo el examen para obtenerla, pero no pasó las pruebas físicas. Aún así le pidió al Comisionado que lo dejara subirse al ring “porque sus seguidores lo querían ver arriba”.

La situación legal del conductor complica la pelea, por lo que la agencia dejó la competencia de Chessman y La Hiedra contra un “luchador sorpresa”, el nombre será revelado un día antes del magno evento y tendrá de compañero a Mr. Iguana.

¿Qué hablaron Cheesman y Adrian Marcelo y qué desencadenó la agresión?

Aqui esta el video

📹fidelvazquez701 pic.twitter.com/LfGsTqJxrQ — Susanita tiene un raton (@PosaTres) March 8, 2023

Cartelera de primera presenta al AAA

A pesar de que está en duda la lucha entre Adrián Marcelo y Cheesman, el cartel que presenta la AAA es un sueño para todos los aficionados, pues el Megacampeonato será una lucha de cuatro esquinas entre Komander, el Hijo del Vikingo, Rich Swann y Swerve Strickland. La apertura de la noche será una lucha en jaula en la que estarán Abismo Negror Jr., Aerostar, Antifaz, Argenis, La Parka Negra, Laredo Kid, Myzteziz Jr., Octagón Jr., Taurus y Villano III Jr; los dos perdedores se enfrentarán en un Máscara contra Máscara.

Habrá dos episodios de la Guerra de Rivalidades, el primero: Alberto El Patrón y Pentagón Jr. en contra de Psycho Clown y Sam Adonis, el segundo queda a cargo de: Blue Demon Jr. junto a DMT Azul y se medirán a Rush y L.A. Park.

Para marcar este icónico espectáculo, la Copa Triplemanía tendrá dos equipos: Los regios vs los chilangos, en los que estarán Toscano, El Zorro, Baby Extreme, Flammer y el Hijo de L.A. Park, por parte de los del norte y se batirán en duelo contra Negro Casas, Dave The Clown, Látigo, Arez y Lady Shani. La sorpresa de los regios será la participación de Babo, vocalista de El Cartel de Santa, otro de los deseos de la afición del rapero y de la lucha libre.

Adrián Marcelo quiere convencer al Comisionado

Adrián Marcelo no consiguió el permiso legal para subirse al ring y ser un digno combatiente para Chessman, el conductor pidió hacer el examen porque se consideraba con los conocimientos suficientes para llevar a cabo el combate, además de haber entrenado dos años con luchadores profesionales.

Al obtener la negativa, el creador de contenido quemó su última carta ante Comisionado de Lucha Libre de Monterrey y esto fue lo que dijo:

“Ojalá el comisionado me esté viendo para insistir: tengo aptitudes, tengo disposición y hago deporte desde que tengo uso de razón. Por favor, acéptenme la petición que estoy haciendo. Mis seguidores me quieren ver arriba, porque voy a respetar esa industria, porque soy fanático de la lucha libre. Ese día que me aventó la cerveza yo dejé bien en claro que no me voy a dejar amedrentar por un violento, un neandertal y ojalá el 16 de abril pueda subirme a un ring”, argumentó el influencer en un programa de Multimedios.

daho