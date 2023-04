PSG: Christhope Galtier recibe terrible acusación que pone en tela de juicio su continuidad en la dirección técnica

Por: Martell Nucamendi

El director técnico del PSG, Christophe Galtier, está envuelto en una polémica por referirse de manera racista a los jugadores de su anterior club, el Niza. Julien Fournier afirmó que el marsellés no se sentía cómodo con la plantilla que tenía, pues había gente de origen negro y musulmán.

El PSG está en un momento delicado después de la eliminación de la Champions League y la continuidad de su técnico ya se encontraba en la cuerda floja. El presidente del equipo, Nasser Al-Khelaifi, inició una investigación interna para corroborar la veracidad de las acusaciones; de ser ciertas, el técnico francés será destituido de su cargo.

Christophe Galtier, entrenador de PSG, fue puesto bajo protección personal y familiar por el club tras recibir 5.000 amenazas de muerte. En las últimas horas, fue acusado de racismo y discriminación hacia "negros y musulmanes" durante su etapa en Niza. Lo informa RMC Sport. pic.twitter.com/zbR8en1TE1 — VarskySports (@VarskySports) April 12, 2023

"Le pregunté qué pasaba y me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me apoyara en lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: han construido un equipo de escoria. Le pedí que fuera más preciso y añadió: Sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde... Le dije al Sr. John Valovic-Galtier que estaba indignado por sus comentarios y le pedí que abandonara mi despacho inmediatamente", explicó Julien Fournier según la información de RMC Sport.

El “Collectif Ultras”, grupo oficial de aficionados del club, alzó la voz en un comunicado, exigiendo al PSG cesar a su timonel si se confirman estos hechos racistas.

Galtier sale en su propia defensa y levantará cargos

Christophe Galtier negó las declaraciones hechas en su contra y presentará una demanda judicial por “comentarios injuriosos y difamatorios”. El gabinete de Olivier Martin atenderá la petición del implicado y se encargará del caso hasta que sea resuelto.

En el 2022 a la salida de Galtier de Niza, Julien Fournier ya había levantado sospechas con sus declaraciones, puesto que había mencionado que las causas de su enemistad eran más delicadas de las que podía confirmar a la prensa.

“Si explico las verdaderas razones por las que nos peleamos, si esa es realmente la palabra, Christophe Galtier no volverá a entrar en un vestuario, ni en Francia ni en Europa. Estaba indirectamente relacionado con el futbol. Son cosas que me tocan profundamente”, fueron las palabras de Fournier a finales del año pasado.

