Es momento de reafirmar por qué me he ganado un lugar en el CMLL: Volador Jr.

En la víspera de su participación en el Homenaje a Dos Leyendas, Volador Jr., una de las máximas estrellas de la actualidad en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), aseguró que no ha sido un reto fácil ser el líder de Los Depredadores, una de las facciones que más ruido generan, pese a lo cual considera que se encuentra en un gran momento de su carrera.

“Me siento en un gran momento de mi carrera, pero no he podido lograr lo que le hace falta a un luchador para ser leyenda, que es consagrarse con cabelleras, máscaras y campeonatos, pero en eventos como el Aniversario u Homenaje a Dos Leyendas ser cabeza de un grupo como Los Depredarores no es nada fácil. Hacer mi trabajo y guiar a los muchachos es un poco pesado, pero la verdad lo disfruto mucho y creo que me han respondido bien, no he tenido fallas con ellos”, platicó El Depredador del Aire en exclusiva con La Razón.

Para Volador Jr., lo primordial como líder de Los Depredadores es el respeto a todos los luchadores y a la jerarquía de cada uno de ellos, valor que les ha inculcado a Magia Blanca, Magnus y Rugido para que crezcan, además de alentarlos a siempre dar el extra.

“Creo que meterles presión e inculcarles el respeto ante todo y todos, porque la lucha libre ya no es como antes. Vengo de una familia luchadora y a mi me enseñaron ese respeto a la lucha libre, a los compañeros y a las jerarquías y yo estoy haciendo eso con ellos, inculcarles que se ganen su lugar con mucho trabajo y esfuerzo, aquí nada se les va a regalar, solo el que trabaje duro va a tener la recompensa más adelante, yo no contacto con personas conformistas. Si ellos están dispuestos a seguir y obedecer las reglas que les mando, adelante”, profundizó.

Volador Jr. quiere reafirmar su calidad en el CMLL

Previo a exponer su cabellera en el Homenaje a Dos Leyendas, evento en el que los otros involucrados son Ángel de Oro, Oráculo y Rocky Romero, Volador Jr. aseguró que con la experiencia que tiene llegó el momento de reafirmar por qué se ha ganado un lugar importante en el CMLL.

"A todos los aficionados les doy las gracias y los invito a que no se pierdan el homenaje a dos leyendas, la cereza en el pastel son las cabelleras y creo que es momento de reafirmar porqué me he ganado un lugar dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre”, afirmó.

“Hay varias victorias. Creo que la más importante puede ser el Grand Prix por tercera ocasión, pero todas son muy importantes, también las que he tenido en homenajes y aniversarios, es parte de ganarle a grandes luchadores”, indicó en cuanto a sus triunfos más importantes.

EVG