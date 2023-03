Yo entro al Homenaje a Dos Leyendas con mi cabellera bellísima y salgo con ella: Oráculo

Oráculo será uno de los protagonistas en la Arena México este viernes 17 de marzo, cuando se lleve a cabo el Homenaje a dos Leyendas, evento en el que expondrá su cabellera ante Ángel de Oro en el que promete ser un enfrentamiento inolvidable de esta rivalidad que cada vez crece más.

De cara al esperado cuadrangular en el que también participarán Volador Jr. y Rocky Romero, el luchador de origen puertorriqueño aseguró que este viernes por la noche se subirá al ring con su cabellera y saldrá de ahí con ella, en un mensaje más que intimidante para El Luchador de 24 Kilates.

"Para el 17 de marzo si no es Rocky Romero o Volador jr. pues va a ser Ángel de Oro, pero cualquiera de esos tres tiene mi palabra de que no se van a llevar mi cabellera. Yo entro al Homenaje a Dos Leyendas con mi cabellera bellísima, a las mujeres les encanta y los hombres quisieran tenerla, pero no es así. El 17 entro con mi cabellera y salgo con mi cabellera”, afirmó Oráculo en exclusiva con La Razón.

🔜

📍Arena México

🗓️ Viernes 17 de marzo '23

🕣 8:30 p.m.

Homenaje a #2LeyendasCMLL: Salvador Lutteroth González e Irma González



📺 𝙋𝘼𝙂𝙊 𝙋𝙊𝙍 𝙀𝙑𝙀𝙉𝙏𝙊:https://t.co/A8X0FmeLZp pic.twitter.com/ALpU8TWUSO — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 16, 2023

El esteta originario de Puerto Rico dejó en claro que su único objetivo y deseo para el Homenaje a Dos Leyendas es dejar escrito su nombre en la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

“Desde enero esto se ha estado poniendo bien caliente. Cada lucha, cada función, cada encuentro en el que nos vemos se ponen las cosas más de candela. Lo que espero es una noche de gloria, de cementar mi nombre en la historia del Consejo Mundial. Si se tiene que hacer el puercazo de Ángel de Oro, pues mejor todavía”

No obstante, Oráculo reconoció la calidad de Ángel de Oro arriba del ring y admitió que en cuanto a fuerza se encuentra en desventaja, por lo que estará atento a cada movimiento de su contrincante.

“Yo soy una persona muy pendiente y después de cada lucha me gusta aprender, buscarle la forma en la que él está haciendo sus movimientos para estar al pendiente de dónde va a pisar, para yo pisar antes y ser más ligero. Sé que no soy más fuerte, en esto le doy su respeto a Ángel de Oro, recibir un cachetazo de él duelo, me voy a asegurar de no ponerme en esa posición”,

Oráculo se siente orgulloso de lo que ha logrado

Previo a su participación en el Homenaje a Dos Leyendas, Oráculo reconoció que formar parte del CMLL e ir ganando notoriedad en la empresa es un sueño que tenía desde los 17 años, motivo por el que se siente orgulloso de todo lo conseguido hasta ahora.

“Mi papá me preguntó si a los 17 años me imaginaba con la empresa más grande de lucha libre de México, si me imaginaba estando en la lucha estelar cada noche con grandes nombres, y justo estoy en este momento dándole con todo. Este puertorriqueño que vino de nada, echándole todo con ganas en tierras mexicanas, me siento muy bendecido por Dios y muy orgulloso de mí. En este negocio muchos entran pero pocos duran y especialmente después de la pandemia eso enseñó quién quiere estar al nivel más alto y quién está para este negocio de verdad”, relató.

Finalmente, Oráculo afirmó que a pesar de tener sangre puertorriqueña se siente como un mexicano más.

“En el 2019 dije que iba a ser el inicio de Oráculo en el CMLL y así lo vieron cuando regrese para el Gran Prix en el 2022 y aquí desde enero llevo tres meses viviendo en México, practicando. Tengo sangre puertorriqueña, pero el corazón mío es puro mexicano”, sentenció.

EVG