VIDEO: Pep Guardiola y el desplante de Julia Roberts que todavía lo hace sufrir; "Seré un fracaso"

Desde que salió del banquillo del Barcelona, al reconocido director técnico español Pep Guardiola se le ha negado el título de la Champions League tanto con el Bayern Múnich como con el Manchester City.

Desde que tomó el timón de los Citizens en el 2016, el exjugador de los Dorados de Sinaloa no ha podido llevar al club a conseguir la tan ansiada Orejona, situación que le ha generado muchas criticas de sus detractores.

Pese a ello, Pep Guardiola aseguró rotundamente que al margen de eso es un fracasado, pero no por un tema futbolístico, sino por una situación relacionada con la exitosa actriz Julia Roberts, a quien el ibérico considera como una de sus tres ídolos.

Pep Guardiola on… Julia Roberts 😅 pic.twitter.com/Ly58W6oWFe — B/R Football (@brfootball) March 15, 2023

"Fue a visitar al Manchester United. Ella no vino a vernos. Por eso, incluso si gano la Champions League, no se comparará con el hecho de que Julia Roberts vino a Manchester y no nos visitó. Soy un fracaso en la Liga de Campeones. Si gano la Champions League tres veces seguidas, seré un fracaso", aseguró Guardiola ante la prensa, lamentando el hecho de que la estrella estadounidense no visitó al Manchester City cuando estuvo por la ciudad de Manchester.

"Tengo tres ídolos en mi vida: Michael Jordan, Tiger Woods y Julia Roberts. Ella vino a Manchester hace años, no en los 90 cuando Sir Alex Ferguson estaba ganando títulos y títulos y títulos", agregó respecto a la decepción que le causó Julia Roberts, por lo cual se define como un fracasado.

Esta semana, el Manchester City consiguió su pase a los cuartos de final de la Champions League después de doblegar por marcador global de 8-1 al RB Leipzig.

¿Cuántas Champions ha ganado Pep Guardiola?

Pep Guardiola ha cosechado una inmensa cantidad de títulos desde que comenzó su carrera como director técnico con el Barcelona a finales de la década antepasada.

Con él en el timón, los blaugranas vivieron la mejor época de su historia al dominar la liga española, además de también brillar en la Champions League y en la Copa del Rey.

Pero hasta la fecha, Guardiola i Sala solamente presume en su palmarés como entrenador dos títulos de Liga de Campeones de Europa, ambos obtenidos con el Barcelona en las Temporadas 2008-2009 y 2010-2011. Con el Bayern Múnich nunca llegó a la final de dicha justa y con el Manchester City se quedó a un paso en el ciclo 2020-2021, cuando sus dirigidos perdieron el duelo definitivo ante el Chelsea.

EVG