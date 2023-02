Premier League | Manchester City: ¿Qué pasará con Pep Guardiola, tras el escándalo financiero?

Por: Martell Nucamendi

En noviembre del 2022 el técnico catalán renovó contrato hasta el verano del 2025, sin embargo, en una declaración dada el diciembre pasado dejó dicho que si alguna situación estaba mal, no se quedaría hasta el final solo por un contrato. Desde su llegada en 2016 ha ganado once títulos; y cuatro de los ocho que tiene el City en la Premier League.

El Manchester City ha negado cualquier irregularidad, señalando las acusaciones del Football Leaks como un intento "claro y organizado" de dañar la reputación del club, pues la Premier League investiga al club desde hace cuatro años.

Pep Guardiola es técnico del Manchester City desde 2016 Foto: Twitter / Manchester City

Cuando surgieron este tipo de especulaciones, el técnico, Pep Guardiola, dijo que se iría si sentía que la dependencia le había mentido y tras el nuevo escándalo financiero podría estar analizando su salida.

“Cuando los acusan de algo les pregunto: ‘háblame de eso'. Ellos explican y yo les creo. Les dije: ‘Si me mienten, al día siguiente no estaré aquí; estaré fuera y no seré más tu amigo. Yo confío en ti porque te creo al 100% desde el primer día y por eso defiendo al club”, señaló el español en mayo del 2020.

¿Por qué la Premier investiga al Manchester City?



La Premier League acusa al Manchester City por supuestas violaciones de las reglas financieras desde el periodo 2009-10 a 2017-18

La duda de la Premier surgió por una serie de documentos filtrados por la revista alemana de noticias Der Spiegel, y llevados a la red European Investigative Collaborations con el objetivo de revelar cómo los manejos de los agentes, intermediarios y funcionarios de los clubes rompen con lo deportivo, a fin de maximizar sus riquezas a expensas de la calidad de este.

The Black Sea lleva este proyecto, en el que también investigan a los que están fuera de foco y los negocios sucios que convierten el juego en una industria que extrae millones en efectivo.

Los supuestos de los que se acusa al club son sobre el suministro de información financiera; costos operativos y patrocinios, no revelar por completo la remuneración gerencial; pues se alega que en las temporadas que Roberto Mancini fungía como entrenador había recibido un segundo salario, así como no cumplir con las normas de juego limpio financiero (FFP) de la UEFA y las reglas locales sobre ganancias y sostenibilidad.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha dirigido al Barcelona y al Bayern Múnich Foto: @ManCityES

Se especula que los Citizens mantuvieron acuerdos fuera del agua



Estas regulaciones fueron creadas para evitar pérdidas en el gasto de jugadores o alguna fuga por acuerdos fuera de los valores pactados en el mercado y para que los propietarios no inyecten dinero al club; la revista menciona que el club inglés había inflado el valor de los acuerdos de patrocinio de las empresas de Abu Dabi y canalizado dinero del estado del Golfo al club.

Si se prueban los cargos, la escuadra podría enfrentar la reducción de puntos o la expulsión de la Premier League. Se alega que el City no cooperó con la liga para sus investigaciones desde el 2018 hasta la fecha.

El sistema de futbol inglés mencionó que "El procedimiento ante la comisión será (...) confidencial y se escuchará en privado". La Premier League no hará más comentarios con respecto a este asunto hasta nuevo aviso".

aar