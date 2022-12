Espero que la lucha con Neón me ayude a ascender un poco más en mi carrera: Apocalipsis

Una de las nuevas rivalidades que han surgido en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) tiene como protagonistas a Apocalipsis y Neon, quienes el próximo 1 de enero apostarán sus máscaras en la función Sin Salida, a celebrarse en la Arena México.

Con 22 años de carrera, Apocalipsis resalta la importancia de un capítulo más contra Neón, una de las caras nuevas del CMLL, pues considera que a a su trayectoria le hacía falta una rivalidad de este tipo.

"Ha sido una carrera fructífera y espero ascender un poco más otra vez con esta lucha que viene, retomar mi carrera, tuve algunos pequeños inconvenientes en mi vida personal, pero la idea es retomar ese camino. Me va a servir demasiado, porque va a hacer que mi carrera ascienda un poco más", reveló el esteta originario de la Ciudad de México en exclusiva con La Razón.

La destrucción del ring destacó las cualidades de Neón, pero aseguró que confía en su experiencia arriba del ring para salir con los brazos en alto.

🔜

📍Arena México

🗓️ Domingo 1° de enero '23

🕔 5:00 p.m.

🔥 SIN SALIDA



🎟️ Boletos en taquillas o en Ticketmaster:https://t.co/ck5xMYFZeW#SinSalidaCMLL pic.twitter.com/1IQKZWfNab — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 22, 2022

“Trae muchas ganas, es un luchador muy completo, trae buen conocimiento y como todos los chavos trae cosas buenas, pero ahorita con la experiencia que trae uno es con lo que lo vamos a atacar”, precisó.

“Va a ser una lucha en la que van a estar 12 compañeros más, seis rudos y seis técnicos, el 1 de enero en la Arena México a las 5 de la tarde, va a ser en una jaula. Por parte de los técnicos están Neón, Bengala, Retro, Valiente Jr. Por parte de los rudos están Nitro, Zandokan, Difunto, Odín Jr., Inquisidor y yo”, agregó Apocalipsis en torno a los luchadores que estarán en la función del primer día del 2023 en la Arena México.

Los retos de Apocalipsis para el 2023

El experimentado luchador resaltó que su idea para el próximo año es buscar más rivalidades como la que comienza con Neón y ser uno de los favoritos de los aficionados.

“Espero tener más trabajo, ir ascendiendo. Con este reto he estado viendo mis debilidades, quiero trabajar con eso y saltar al siguiente plano, buscar más rivalidades, estar en el gusto del público y a la vanguardia con todos los chavos que están ascendiendo”, remarcó.

Finalmente, la destrucción del ring se dijo satisfecho con lo que ha obtenido a lo largo de sus dos décadas de trayectoria, la que definió como muy buena.

“He tenido buenas oportunidades, no se han dado algunas cosas. Me siento satisfecho con la carrera que he llevado, he tenido muchos encuentros contra estrellas de la lucha libre, he luchado contra Shocker, el Negro Casas, entre otros. Se me ha hecho una muy buena carrera”, concluyó Apocalipsis.

EVG