Creo que soy el favorito para el torneo de La Leyenda Azul: Gran Guerrero

Este viernes 25 de noviembre, la Arena México será testigo de la edición 14 del torneo de La Leyenda Azul, uno de los últimos eventos importantes del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en este año y en el que uno de los principales favoritos es Gran Guerrero.

Al torneo que se realiza en homenaje al legendario Blue Demon a 100 años de su natalicio, el esteta originario de Gómez Palacio, Durango, llega como el Campeón Mundial Completo del CMLL, luego de que el pasado 7 de noviembre acabó con el reinado de Hechicero, razón por la que llega confiado de su condición de favorito para este viernes.

“Si puedo visualizarlo, sé que puedo alcanzarlo. Vengo con una racha en la que me acabo de coronar como campeón completo del CMLL, este torneo no será la excepción, vengo con todos los ánimos, toda la fortaleza, yo también creo que soy el favorito, tengo mucha fe en mí, he tenido muchos sacrificios, a todo esto uno le debe sacar las mejores recompensas y una de ellas sería terminar el año siendo campeón completo y campeón de la leyenda azul”, resaltó Gran Guerrero en exclusiva con La Razón.

Seguro del gran momento que vive el duranguense aseguró que su deseo es medirse ante los mejores luchadores del CMLL, por lo cual retó a todos los que quieran a tener un frente a frente con él.

“Quiero obtener la victoria en la leyenda azul y terminar el año con mi cinturón de campeón completo y llegar a enfrentarme con los luchadores más fuertes. El campeonato está ahí, quien quiera venir a retarme las puertas están abiertas porque quiero demostrar que mi victoria se ejecutó a base de preparación y mucho esfuerzo, lo cual quiero demostrar cuando me pongan con los luchadores más fuertes y completos”, ahondó el Hermanito Chulo.

Gran Guerrero y su meta para el 2023

Otro de los objetivos y principales deseos de Gran Guerrero para el próximo año es ser uno de los representantes de México en el Grand Prix Internacional del CMLL.

“Seguir estando en los carteles más fuertes del CMLL. Tener un día la oportunidad de entrar al Grand Prix, me sigo preparando para representar a mi México en este gran torneo, ojalá y cada victoria en cada lucha tenga recompensas para el próximo año estar en este cartel. Es un deseo que tengo de representar a todos los mexicanos en este torneo internacional, es mi objetivo para el próximo año”, reconoció.

El Hermanito Chulo hizo énfasis en su interés por formar parte la mayor cantidad de veces posibles de los carteles más destacados del Consejo Mundial de Lucha Libre.

“Cada semana el CMLL trata de involucrar los mejores encuentros en los viernes espectaculares y me voy a seguir preparando para estar en los carteles más fuertes, para que el nombre de Gran Guerrero sea reconocido a nivel nacional y mundial con estas victorias”, concluyó Gran Guerrero.

