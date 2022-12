Me siento preparado y capaz de llevarme una máscara: Neón, "El Rey Atmosférico"

El Consejo Mundial de Lucha Libre ( CMLL) siempre da lugar a que nuevas y grandes estrellas de la lucha libre surjan, la última de ellas es un joven gladiador que llena de espectacularidad los cuadriláteros con su estilo, se trata de Neón, “El Rey Atmosférico”, quien cuenta con cinco años de trayectoria profesional.

Neón debutó el 2 de julio de 2022 en la Arena Coliseo y poco a poco se fue ganando el reconocimiento del público, lo que le abrió la oportunidad de tener una esperada lucha en jaula en donde se encontrará con su gran rival Apocalipsis.

#MartesDeArenaMéxico | Neón enloquece y despoja de su máscara a Apocalipsis, por lo que los técnicos son descalificados.



El joven científico ha lanzado el reto de Máscara vs Máscara al rufián. #3aCaída pic.twitter.com/GJs1Oarg4q — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 23, 2022

“Me siento muy contento, muy nervioso, ya que se vienen compromisos importantes en mi carrera. Muy contento porque se me han abierto las puertas y por algo se me están abriendo estas oportunidades”, declaró Neón en exclusiva para La Razón, además profundizó en su enemistad con Apocalipsis.

“Apocalipsis me atacó en la Arena México, fue sobre mí a romperme la máscara,(sobre por qué inició la rivalidad) yo creo que porque siente que soy muy joven tengo poca experiencia. Yo soy consciente de la lona recorrida que tiene Apocalipsis y estoy consciente que si se llega a dar un encuentro directo con él tengo los pronósticos en contra. Pero le demostré que conmigo se puede tomar con pared”, argumentó.

Neón quiere enfrentar una lucha máscara contra máscara

“El Rey Atmosférico” participará en una lucha en jaula el próximo 1 de enero en la Arena México junto a otros 10 gladiadores, aunque lo que él quería era enfrentar a su némesis de forma directa.

“Hay mucho nerviosismo, estoy muy ansioso de que llegue ese día, porque son rivales muy fuertes. Yo quería un duelo directo con él (Apocalipsis), le dio miedo yo creo, pero me siento muy nervioso, pero me siento preparado y capaz de llevarme una máscara”, aseguró Neón.

“Yo no quería una lucha en jaula, yo quería una lucha directa. Él va a ser el primero en huir. Cuando le hice el reto de máscara contra máscara no me contestó”, comentó el joven gladiador en relación a Apocalipsis.

#CMLLInforma || El joven Neón está presente en el Noticiero Oficial del CMLL de cara a su presentación en la Arena México el próximo Domingo.



📲 Transmisión En Vivo: https://t.co/kelGXKyh3j pic.twitter.com/FbTGChvKXT — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) August 24, 2022

“Decirle que tenga cuidado, que ya le demostré varias veces que conmigo se topa con pared. Y no porque esté joven me voy a dejar humillar. Si él quiere después, porque es un coyón, que acepte un duelo de máscara contra máscara directo, solo él y yo”, explicó.

De esta manera Neón, “El Rey Atmosférico”, tiene la gran oportunidad de ganar su primera máscara en el CMLL, sin embargo, también corre el riesgo de perder su incógnito, lo que significaría el primer gran golpe en su naciente y prometedora carrera.

aar