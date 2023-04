Los aficionados significan todo, sin el público la lucha libre no está completa: Fugaz

Fugaz, integrante de Fuerza Tapatía, es otro de los luchadores destacados en este momento en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). El originario de Guadalajara, Jalisco, valora el papel de la afición, pues considera que sin ella el mundo del pancracio estaría incompleto.

“Significan todo, porque en la pandemia me tocó trabajar a puerta cerrada y no es lo mismo, no existe esa magia que te transmite el público. Sin el público, la lucha libre no está completa, la afición es pieza fundamental y es la que le da vida a esos grandes momentos”, remarcó en exclusiva con La Razón.

Después de nueve años de carrera, Fugaz se siente orgulloso con todo lo que ha conseguido, pues lo llena de alegría el hecho de ser el único integrante de su familia que se ha subido al ring de la emblemática Arena México.

“Creo que he tenido una buena carrera, he sido el único miembro de mi familia que ha pisado la Arena México de una dinastía en Guadalajara que es desde mi abuelo, mi padre, mi madre, mis primos y ser el único integrante de la misma que da este gran paso a la Ciudad de México a la Arena México para mi fue lo que marcó la carrera de Fugaz y lo que la puso por encima de otros miembros de la familia; creo que ha sido muy buena en estos nueve años”, profundizó.

Previo a su participación este viernes en la segunda eliminatoria del Campeonato Universal del CMLL, el esteta jalisciense confía que la experiencia adquirida el año pasado le sea muy útil para esta segunda participación.

“Es mi segunda participación en este torneo, me tocó participar el año pasado. Me siento más preparado con todo un año de trabajo, de esfuerzo y aprendizaje, un año más de experiencia y creo que va a ser un mejor resultado que el del año pasado”, indicó.

Los mejores momentos de Fugaz arriba del ring

El integrante de Fuerza Tapatía guarda con especial cariño la final que disputó en la Gran Alternativa del 2019, además de su lucha de campeonato contra Volador Jr.

“Yo creo que la primera ocasión cuando la Gran Alternativa del 2019 fue apadrinada por Místico, llegué a la final y fue de mis primeras apariciones estelares en la Arena México. La segunda, tengo un duelo muy marcado en mi carrera que ha sido una lucha de campeonato contra Volador Jr. por el campeonato histórico que él ostentaba y fue algo marcó mi vida y creo que ha sido de mis mejores momentos”, concluyó Fugaz.

EVG