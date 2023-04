PSG: Esposa de Achraf Hakimi demanda al jugador, pero la estrella de Marruecos ‘no tiene ni un peso’

El defensor del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi vive momentos personales complicados, pues fue acusado por una presunta violación y poco tiempo después, debido a este hecho, la actriz española Hiba Abouk le pidió el divorcio al futbolista de Marruecos.

Una de las peticiones de Abouk para separarse de la estrella marroquí en la Copa del Mundo Qatar 2022 es que se le otorgue la mitad de los bienes del deportista, sin embargo, la actriz española se llevó una gran sorpresa al enterarse que su esposo no tiene posesiones.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, las exigencias de Hiba no podrán hacerse realidad, pues Achraf Hakimi no posee nada, no tiene propiedades ni autos lujoso a su nombre, ya que el lateral del PSG puso todo a nombre de su madre.

Del millón de euros que Hakimi gana a la semana solo el 80 por ciento lo recibe él y el resto lo administra su mamá. Además, reportes indican que cuando el jugador quiere comprar algo acude a su madre para que ella lo compre por él.

¿De qué acusan a Achraf Hakimi?

Achraf Hakimi fue acusado por una presunta violación, según anunció la fiscalía francesa el viernes. Un juez instructor lo inculpó y lo puso bajo vigilancia judicial.

El defensa enfrenta cargos preliminares de violación. Bajo la ley francesa esto significa que hay razón suficiente para sospechar que se cometió un delito, pero le da más tiempo a los magistrados para investigar antes de decidir si el caso irá a juicio o no.

El zaguero de la Selección de Marruecos tiene prohibido contactar a la presunta víctima, una mujer de 24 años que dijo que fue violada por Hakimi el sábado en la casa del jugador en un suburbio de París. Hakimi puede salir del territorio francés, añadió la fiscalía.

Hakimi, nacido en Madrid, ayudó a su país a hacer historia el año pasado en el Mundial de Qatar al convertirse en el primer país africano en llegar a las semifinales del torneo. El viernes fue visto entrenando con el PSG.

