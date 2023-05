América: Henry Martín y Álvaro Fidalgo ya conocen su futuro para el resto de la Liguilla

Henry Martín y Álvaro Fidalgo son duda para el duelo del América ante Atlético San Luis, por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, y el técnico azulcrema Fernado Ortiz decidirá si juegan o no.

El caso que más preocupa es el de Henry Martín, ya que luego de salir lesionado en la cancha del Alfonso Lastras, por un golpe en la región mandibular derecha, el club de Coapa señaló que no quieren arriesgar a su goleador y el estratega argentino profundizó sobre el tema.

"Henry está bien, he hablado un rato con él antes del entrenamiento, trabajó diferenciado. Sigue un protocolo por la Liga y veremos como está. En la más mínima chance que no se sienta bien, no va a jugar. Veremos cómo amanece mañana para tomar una decisión por el bien de él y del equipo", aseguró el Tano.

📸 | En el Nido 📍🦅 pic.twitter.com/kaQyBaEmcR — Club América (@ClubAmerica) May 12, 2023

Hay otros dos elementos tocados en las Águilas, uno de ellos es el atacante estadounidense Alejandro Zendejas, quien fue descartado para ver acción en el Estadio Azteca por el propio entrenador.

“A Ale vamos a llevarlo de a poco. Tiene muchas ganas como el resto de sus compañeros que están en el banco. Soy feliz de entrenar estos jugadores y veré el momento adecuado donde los pueda poner”, dijo.

El otro jugador es el medio español Álvaro Fidalgo, quien durante el duelo ante los potosinos recibió un golpe, pero nada de gravedad y podrá jugar si es requerido.

“Álvaro tiene un golpe en la muñeca, se hizo un estudio y no ha salido nada. Puede jugar mañana, tuvimos varios golpeados. Médicos y kinesiología han trabajado para tenerlo bien mañana”, detalló.

Henry Martín atienda a fans del América y contiene el llanto

Henry Martín vive el mejor momento de su carrera. Fue el campeón goleador del Torneo Clausura 2023 y está comandado al América por la Liguilla de la Liga MX, sus actuaciones con los cremas lo tienen como el favorito de la afición de las Águilas.

En redes sociales circula un video en donde aficionados americanistas despiden a los jugadores del club y el único que se detuvo a saludar fue Henry, quien se tomó el tiempo de firmar autógrafos a un par de niños que lo vieron con una gran sonrisa.

Sus ojos todos llorosos del Henry 🥺 pic.twitter.com/eSktsyDHQr — El Wicho Olea (@OleaWich0) May 12, 2023

El gesto del goleador del América fue bien recibido por los fans, que comenzaron a corear el nombre del ariete. Henry Martín no pudo ocultar su emoción y se vio claramente conmovido, al punto que los ojos le brillaron, pero se aguantó las ganas de llorar.

El último campeón de goleo mexicano fue Alan Pulido, quien en el Clausura 2019 perforó las redes en 12 ocasiones y posteriormente decidió emigrar para probar suerte en la MLS.

aar