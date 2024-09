¡Urgente! Solicitan donadores de sangre y plaquetas para André Marín

La salud del experimentado periodista André Marín se encontraría grave, pues el Hospital Muguerza de Alta Especialidad en Monterrey, Nuevo León, pidió donadores de sangre y plaquetas para el comunicador de TUDN.

David Faitelson, quien durante muchos años fue compañero de André Marín en TV Azteca, solicitó ayuda para su colega con un mensaje en su cuenta de X.

El comunicador de TUDN compartió la información del hospital de Monterrey en el que su compañero está internado. El sitio está ubicado en la calle Miguel Hidalgo y Costilla # 2525.

ATENCIÓN EN MONTERREY



El Hospital Muguerza de Alta Especialidad solicita donadores de sangre y plaquetas para nuestro compañero y amigo André Marín Puig.



Dirección: Miguel Hidalgo y Costilla # 2525 CP 64060. Monterrey, Nuevo León — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 5, 2024

La salud de André Marín se ha visto afectada en los últimos años. En una entrevista con Javier Alarcón, el excolaborador de Fox Sports reveló que estuvo a punto de morir luego de contagiarse de una bacteria llamada Clostridium Difficile.

"Antes de la pandemia del COVID me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie que se llama Clostridium. Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas", dijo en aquella charla con Javier Alarcón.

¿Desde cuándo no sale Andre Marín en TUDN?

Ya han pasado casi tres meses desde la última ocasión que André Marín no aparece en las transmisiones de TUDN.

Fue el martes 18 de junio la vez más reciente en la que el experimentado periodista salió en un programa de la televisora. Días después, David Faitelson comunicó que su compañero había tenido una recaída.

Las redes sociales de la Selección Mexicana y diversos clubes de la Liga MX se unieron a la solicitud de TUDN y David Faitelson para pedirle a sus seguidores en Monterrey que donen sangre y plaquetas para André Marín.

EVG