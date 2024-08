Uriel Antuna define a Tigres como "la mejor afición de México" a su llegada a Monterrey (VIDEO)

A su llegada a Monterrey, Uriel Antuna se quiso ganar a la fanaticada de Tigres, su nuevo club en la Liga MX, al asegurar que la del equipo felino es la mejor afición del futbol mexicano, el cual, aseguró, es el motivo por el que aceptó la oferta de los universitarios.

Procedente del Cruz Azul, el Brujo llegó la mañana de este miércoles a tierras regiomontanas y de inmediato se dijo entusiasmado por sumarse a las filas de la escuadra de la UANL, con la que buscará hacerse de un lugar en el 11 inicial.

"Me entusiasma mucho la afición, los Incomparables son la mejor afición de México. Cuando me tocó venir acá como rival se me ponía la piel chinita, ahora me toca estar acá y espero entregarles lo mismo que ellos me van a entregar", declaró Uriel Antuna ante los medios de comunicación en tierras regiomontanas.

El también seleccionado nacional manifestó su felicidad por unirse a los Tigres, entidad a la que considera una de las más grandes en la Liga MX por el apoyo de sus seguidores.

"Contento por este nuevo reto en mi vida, con excelentes jugadores, excelentes personas. Es una institución muy grande, por lo grande que es la afición", remarcó el originario de Gómez Palacio, Durango.

Uriel Antuna se compromete a dar todo con Tigres

A su llegada a Monterrey, Uriel Antuna se comprometió a dar el 100 por ciento de sí para ayudar a que Tigres sea protagonista y esté en los primeros planos del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

"Hay cosas que no dependen de mí, estoy contento acá y feliz, entregar lo mejor de mí dentro y fuera de la cancha", subrayó el 'Brujo', quien formaba parte de la plantilla del Cruz Azul desde el Torneo Clausura 2022.

Uriel Antuna tuvo actividad con la escuadra celeste en las primeras cinco jornadas del Apertura 2024, en las que registró 232 minutos. No consiguió goles ni asistencias.

¿Cuándo podría debutar Uriel Antuna con Tigres?

Los aficionados de Tigres están expectantes de ver los primeros minutos de Uriel Antuna con la camiseta de la entidad de la UANL.

El equipo dirigido por el serbio Veljko Paunovic visita Ciudad Universitaria el domingo 1 de septiembre para medirse ante los Pumas en la Fecha 6 del Apertura 2024.

Sin embargo, se espera que el debut de Uriel Antuna como refuerzo de Tigres sea hasta el próximo 13 de septiembre, cuando los felinos reciban al Atlético de San Luis en el 'Volcán' en actividad de la Fecha 7 de la Liga MX.

EVG