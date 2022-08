US OPEN | VIDEO: Así fue la salida de Serena Williams con una impresionante indumentaria

La tenista estadounidense Serena Williams se presentó a su primer partido en el torneo US Open ante la montenegrina Danka Kovinic y la estrella del deporte mundial impresionó a todos con su increíble atuendo.

Serena salió desde el vestidor en un atuendo completamente negro, diseñado por la marca Nike, acompañado de detalles en color dorado y cuando piso la cancha fue recibida por aplausos, ovaciones y más muestras de cariño del público.

El duelo ante Danka Kovinic podría ser el último partido como profesional de Serena Williams, pues hace unas semanas anunció su retiro para dedicarse a su familia.

🎾 Como toda una reina salió @serenawilliams 🎾 pic.twitter.com/Lan4e77QMJ — Andrés Botero Benavides (@boterin1) August 29, 2022

Así fue el anuncio del retiro de Serena Williams

La revista Vogue publica una extensa carta de Serena Williams en la que anuncia su retiro del tenis para entregarse de lleno a su familia.

Serena Williams dijo que está “alejándose del tenis” e insinuó su retiro tras esta temporada del deporte que dominó durante gran parte de su carrera con 23 títulos de Grand Slam para dedicarse de lleno a su familia.

Serena, de 40 años, ganó su última corona de Grand Slam en 2017 y ha estado persiguiendo un escurridizo título número 24 que la pondrá a la altura de Margaret Court, quien tiene el récord de más Majors ganados.

“Nunca me ha gustado la palabra retiro”, escribió Serena Williams en un artículo de la revista Vogue, en la que habló de la importancia de su familia. “No me parece una palabra moderna. He estado pensando en esto como una transición, pero quiero ser sensible sobre cómo uso esa palabra, que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas”.

“Tal vez la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución. Estoy aquí para decirles que me estoy alejando del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí”.

“Hace unos años, inicié discretamente Serena Ventures, una firma de capital de riesgo. Poco después, comencé una familia. Quiero hacer crecer esa familia”.

Williams luego habló en una publicación de Instagram sobre el momento de moverse en una “dirección diferente”.“Ese momento siempre es difícil cuando amas tanto algo”, agregó. “Dios mío, disfruto el tenis.

“Pero ahora, la cuenta regresiva ha comenzado. Tengo que concentrarme en ser madre, mis metas espirituales y finalmente descubrir una Serena diferente, pero emocionante. Voy a disfrutar estas próximas semanas”.

