Mexicana Fernanda Contreras clasifica al cuadro principal del US Open 2022

La tenista mexicana Fernanda Contreras logró su pase al cuadro principal del US Open 2022 este viernes después de derrotar a la alemana Tamara Korpatsch por por 6-4 y 6-3.

Debido a la lluvia, el partido en Nueva York se retrasó hasta en cuatro ocasiones. Sin embargo, la originaria de San Luis Potosí dio muestras de su calidad y logró imponerse a la germana.

El Abierto de Estados Unidos será el tercer torneo de Grand Slam para la jugadora mexicana, quien ya tuvo la oportunidad de disputar Roland Garros y Wimbledon, ambos también este año.

Lo volvió a hacer!!



Fernanda Contreras🇲🇽 avanzó por tercera vez consecutiva al cuadro principal de un torneo de Grand Slam.



En un duelo que se retrasó varias veces por lluvia, derrotó en la tercera ronda de la Qualy del #USOpen a Tamara Korpatsch🇩🇪 en dos sets (6-4 y 6-3). pic.twitter.com/crfw3jH2jd — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) August 27, 2022

De acuerdo con información de Esto, Angélica Gavaldón había sido la última mexicana en jugar el US Open, lo que ocurrió en en 1997. Su aventura acabó al sucumbir en la primera ronda a manos de la argentina Florencia Labat.

El US Open 2022 se llevará a cabo del 29 de agosto al 11 de septiembre. La actual campeona es la británica Emma Raducanu, mientras que en la categoría femenil el monarca defensor es Daniil Medvedev.

Novak Djokovic no jugará el US Open 2022

Novak Djokovic no podrá disputar el US Open 2022, como se presagiaba, debido a que el astro del tenis no se ha vacunado contra el COVID-19 y por lo tanto no puede viajar a Estados Unidos.

Djokovic anunció su baja del último torneo de Grand Slam del año mediante un mensaje en Twitter el jueves, apenas unas horas antes que se difunda el cuadro del certamen.

“Tristemente, no podré viajar a NY esta vez para el US Open", escribió Djokovic, deseándole buena suerte a sus colegas.

“Me mantendré en buena condición y espíritu positivo a la espera de la oportunidad de volver a competir”, añadió.

