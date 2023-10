Las Vegas Raiders vs Green Bay Packers: Resumen, mejores jugadas y ganador de la Semana 5 de la NFL

El tradicional juego de lunes por la noche de la NFL entregó un entretenido choque en donde Las Vegas Raiders obtuvieron su segunda victoria de la campaña tras imponerse por marcador de 17-13 a los Green Bay Packers, que sufrieron su tercera derrota.

La pizarra se movió con un gol de campo de los Packers conectado por Anders Carlson de 37 yardas, fue un primer cuarto con pocas acciones, que nada tuvo que ver con el resto del duelo.

En el segundo periodo los Raiders se pusieron en ventaja gracias a que Jimmy Garoppolo, mariscal de campo que salió del protocolo de conmoción cerebral, lanzó un pase de 9 yardas para Jakobi Meyers, cerrando una serie ofensiva de 14 jugadas.

Las Vegas se fue al descanso con ventaja de 10-3, pues antes del final de la primera mitad Daniel Carlson pateó un balón 26 yardas para aumentar la diferencia en el marcador.

Josh Jacobs TOUCHDOWN. Raiders regain the lead at the start of the 4th quarter.



