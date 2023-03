Veo al beisbol mexicano en su mejor nivel: Enrique Che Reyes

Se pone en marcha una nueva edición del Clásico Mundial de Beisbol, la quinta de la historia y en la que la de México será una de las 20 selecciones participantes. Enrique Reyes, uno de los mánagers más ganadores de este deporte en el país, ve al equipo tricolor con amplias posibilidades de llegar hasta lo más alto en el evento.

Che Reyes, quien en octubre pasado llevó a la selección nacional al cuarto lugar en el Mundial Sub-23 celebrado en Taiwán, considera que el beisbol mexicano vive el mejor momento de su historia y le augura un buen resultado a pesar de su potentes rivales.

“Verdaderamente yo lo encuentro en su mejor nivel (de la historia). Yo he jugado como mánager de la selección muchos años en contra de muchos países y cada día México va mejor. Para mí a nivel mundial, creo que México ha subido mucho”, aseveró en exclusiva con La Razón.

La novena representativa nacional del rey de los deportes acudió a las cuatro ediciones, en ninguna de las cuales alcanzó las semifinales. Reyes, quien como pelotero comenzó su carrera en 1983 con los Tecolotes de Nuevo Laredo, considera que México tiene amplias posibilidades de superar la ronda 1 y no sólo eso, pues lo ve con reales aspiraciones de alzar el título.

“Yo veo a un equipo que si le salen bien las cosas puede llegar hasta lo último. Muchas veces se habla mucho de los nombres, de la gente que juega con Venezuela, Dominicana, Estados Unidos, pero también nosotros tenemos gente preparada y con mucha experiencia. Si hacen bien su trabajo los jugadores y el cuerpo técnico tienen oportunidad de ganar (el torneo)”, argumentó.

La gran figura de la selección nacional a seguir en el Clásico Mundial de Beisbol es el sinaloense Julio Urías, pitcher de los Dodgers de Los Ángeles de la MLB, y quien será el abridor en el debut contra Colombia el próximo sábado. No obstante, también sobresalen elementos como José Urquidy, Wilmer Ríos, Giovanny Gallegos, Alex Verdugo, Randy Arozarena y Alejandro Kirk, por lo cual Che Reyes confía en la capacidad del mánager Benjamín Gil para guiar a buen puerto a la novena nacional.

Que recuerden que van a jugar por México, por 120 millones de habitantes que están pendientes de la selección, que quieren que gane México. Que demuestren la calidad de jugadores que tenemos aquí

Enrique Reyes, Exmánager

Se podría decir que es el primer certamen en el que los aztecas acuden con equipo de lujo, pues en muchas ocasiones no pueden salir de sus equipos de Grandes Ligas, están lesionados, no son considerados o ellos prefieren no participar para no sufrir una lesión y ser sancionados por las franquicias de la MLB.

“Creo que la selección está muy completa. La gente que va es muy capaz y estoy seguro de que van a hacer un buen papel. (Benjamín Gil) Es un mánager triunfador que ha ganado muchos campeonatos en la liga. No es lo mismo dirigir en México que dirigir a la selección, pero es muy capaz”, resaltó.

Además de Colombia, los otros contrincantes del Tricolor en el Grupo C serán Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, los cuales lucen complicados para los cinco representativos y no sólo para México, de acuerdo con Che Reyes, quien pese a eso está convencido que México saldrá avante.

“Estoy seguro de que van a pasar a la siguiente ronda, sé que los equipos están muy fuertes, pero todos tienen oportunidad de ganar. La verdad está difícil para todos, lo mismo que es para nosotros es para ellos. Creo que es el grupo más parejo”, ahondó el mánager, quien fungió como coach del conjunto dirigido por Francisco Paquín Estrada en la primera edición del Clásico Mundial de Beisbol en el 2006.

El actual gerente deportivo de los Rieleros de Aguascalientes espera que en caso de que la selección nacional se corone en la competencia internacional no se le dé poco valor, pues asegura que el deporte de la pelota caliente suele dejar bien parado a México en el plano global.

“Creo que en México se olvida muy pronto, porque nosotros fuimos campeones del mundo con la Sub-23 y se habló muy poco de eso. Yo estoy muy convencido que es muy importante la difusión en radio, televisión y todos los medios. Sabemos que el futbol es el negocio de las televisoras, pero el beisbol le ha dado muchísimos logros a México y al otro día se nos olvida”, concluyó.

Debido al próximo nacimiento de su hijo, el estelar cátcher Alejandro Kirk no jugará por México en el próximo Clásico Mundial de Beisbol, informó el sábado la Comisión de Selecciones Nacionales.

Kirk, de los Azulejos de Toronto, era una de las figuras de la novena mexicana que debutará en el torneo el 11 de marzo, ante Colombia.