VIDEO: Max Verstappen desobedece a ingenieros de Red Bull por miedo a Checo Pérez; los problemas apenas comienzan

En las últimas horas salió a la luz un video en donde el neerlandés Max Verstappen se niega a seguir las ordenes de su ingeniero de Red Bull por temor a ser alcanzado por el mexicano Checo Pérez, esto durante el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, y los problemas apenas comienzan.

Durante la primera carrera de la Temporada 2023 del Gran Circo, "Mad Max" desobedeció durante varias vueltas los targets de su ingeniero, a menos que el volante tapatío también disminuyera su velocidad, situación que estresó al miembro de la escudería austriaca.

El ingeniero le pide a Verstappen ir "Target 37.0", a lo que el bicampeón de la F1 responde: "No me importaría ir más lento, pero solo si ambos (Checo) vamos más lento", sin embargo, el volante europeo no siguió las instrucciones y el ingeniero de Red Bull se lo hizo saber.

Max desobedeció durante varias vueltas los targets de su ingeniero con la excusa de que @SChecoPerez se pudiera acercar.



Tanto es así que @Max33Verstappen acabó con la paciencia de Gianpiero Lambiase: "Me voy a cansar de esto, así que, por favor, hazlo".

"No están compitiendo en este momento, Max. Así que el target es 37.0, por favor", respondió el ingeniero, para después comentarle al piloto de Países Bajos: "Max, estás viendo el +.7 en el 'dash', me voy a aburrir de esto, así que por favor hazlo".

Al parecer la actitud de Max Verstappen comienza a irritar a su propio equipo de trabajo y apenas es el inicio de la campaña de la F1, recordando que la relación del neerlandés con Checo Pérez quedó fracturada desde el cierre de la temporada pasada.

Checo Pérez advierte que va por Max Verstappen

Con la emoción a flor de piel después de subirse al podio en el comienzo de la temporada de Fórmula 1 (F1) en Bahréin, el jalisciense Sergio Checo Pérez aseguró que este año, su tercero en las filas de Red Bull, su principal objetivo es vencer a su coequipero Max Verstappen.

"Este año mi objetivo es estar más cerca de Max y tratar de vencerlo. No tuvimos una buena arrancada, tratamos de hacerlo, pero al final de cuentas todo se trató de minimizar ese mal momento y tratar de sumar los mayores puntos posibles", advirtió Pérez Mendoza al final de la carrera celebrada en el Circuito Internacional de Bahreín.

En el mismo tenor, el volante mexicano calificó como un inicio de ensueño el arranque de la campaña para él y Verstappen, el actual bicampeón del Gran Circo.

"ES UN INICIO DE ENSUEÑO"🤩🇲🇽



Checo Pérez dijo que este es un gran inicio para Red Bull luego del 1-2 junto a Max Verstappen. El mexicano tiene su primer podio en la temporada.

