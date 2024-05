Video | Boxeador da impresionante paliza a hombre que le pegó a una mujer y a una niña en el cine

En redes sociales circula un video en donde un boxeador profesional español llamado Antonio Barrul le da una impresionante paliza a un hombre que le pegó a una mujer y a una niña en plena película infantil

"Hola, mi nombre es Antonio Barrul y voy a contar los hechos que ocurrieron en el cine de León. Fui con mi mujer y mis dos niños a ver una película y había una pareja con un niño", dice el peleador en un video posterior a los hechos.

El primer metraje que salió en las redes muestra la sala de cine proyectando la cinta animada "Garfield: fuera de casa", pero un hombre violento estaba a la altura de la pantalla amenazando y retando a Barrul, quien baja de su lugar para pedirle al hombre que salga del lugar.

Antonio Barrul, boxeador profesionale, estaba en el cine viendo una peli y vio que un hombre estaba maltratando a una mujer y que pegó a una niña.

Barrul se levantó, le dijo que no se puede maltratar a mujeres y niñas y el tipo quiso pegarle a él y Barrul le dio una tundita pic.twitter.com/pQwQvmT6pH — JuliusJulianis (@julianisjulius) May 6, 2024

"Un hombre demasiado violento contra su mujer, tenía amenazas hacía ella. Ella se intentaba separar, pero él continuó. A la media hora de película él se levantó y enganchó a su mujer por el cuello. La zarandeó. La gente se levantó y en el forcejeo él pegó un golpe a una niña", comenta el boxeador.

El sujeto no salió de la sala y respondió con más agresiones, lo que llevó a Antonio Barrul a fajarse a los golpes. Durante el intercambio de metralla se escucha a un mujer decir "bien hecho" en repetidas ocasiones. Tras aplacar al agresor, que más adelante se reveló estaba golpeando a una mujer y agredió a una menor de edad, el boxeador se disculpó con los asistentes a la película.

"Yo ya no me pude contener más. Me levanté y le dije que se marchara, que lo que estaba haciendo delante de los niños no era normal. Y entonces él se volvió loco. Arremetió todo contra mi, me empezó a amenazar, a insultar", apunta el peleador en el video que subió a redes.

"Yo tengo niños. Lo siento. De verdad que me duele", dice Barrul en el primer metraje. De acuerdo con el sitio especializado boxrec, el púgil español tiene 25 años y récord profesional de 5-0.

Antonio Barrul explica el incidente en el cine

"Me intenté controlar porque mi mujer estaba llorando y me agarró del brazo pidiéndome que me sentara. Me senté y el hombre bajó a la zona de la pantalla de la sala. Ahí (el sujeto) empezó a insultar y a amenzar de una manera muy grande. Entonces bajé a decirle que se marchara", explica.

"A la gente del cine que llamara a seguridad, que vinieran por él, pero él no paraba de las amenazas. Me entró un impulso y pensé: 'Le pegó a una mujer, le pegó a una niña, mi mujer y mis niños llorando, me dejaba en evidencia delante de ellos con sus provocaciones'. Entonces llega a tal punto que no me pude contener más y fui a donde él", agrega.

"A un maltratador no hay que dejarle excederse en ningún momento. Estoy en contra de la violencia de género 100% y esto no se puede consentir y como pedí perdón en el cine que lo hice públicamente, lo vuelvo a hacer. A todos esos niños que hayan visto el video, la violencia no tiene ningún tipo de justificación, pero a un maltratador no hay que darle ningún tipo de pie", termina.

Y en este otro vídeo, Antonio Barrul explica lo sucedido (hay testigos que lo corroboran) y lo que le motivó a intervenir https://t.co/SoJjw6l2Hj pic.twitter.com/iJjpnhMyc5 — JuliusJulianis (@julianisjulius) May 6, 2024

