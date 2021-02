VIDEO: Así fue toda la bronca en el Atlético de San Luis vs Santos de la Liga MX

En el duelo de la Jornada 7 entre el Atlético de San Luis y Santos, del Guard1anes 2021 de la Liga MX, los jugadores tuvieron un conato de bronca que presuntamente habría tenido implicaciones raciales.

De acuerdo con el Club Santos y sus jugadores, el futbolista Félix Torres habría recibido insultos racistas por parte de algún integrante del conjunto potosino.

Al terminar el encuentro, Matheus Dória y el mismo Torres declararon lo que había sucedido y pidieron que se erradique el racismo en el futbol y en general en el planeta.

te puede interesar Racismo, un problema que afecta al deporte... incluido el futbol mexicano

"Me da mucha tristeza que esté pasando esto en el futbol. Una persona como yo que no tengo problemas con nadie, que trato de llevarme con todos, sean del color que sea. Mis compañeros, no importa el color que yo tenga, me quieren así, saben la persona que soy y saben el dolor que estoy sintiendo ahora. Me siento identificado como negro, amo mi color y quiero a mis compañeros porque ellos me defienden y quiero dejar este mensaje para que esto no siga pasando en el futbol", dijo en conferencia de prensa.

A través de redes sociales circula un video en el que se ve a Torres empujando a un recoge balones, acto que instantes después detonó la bronca.

Vean que ya hay otro balón dentro de la cancha. Torres mal interpreta porque ve al balonero muy tranquilo quien no se apura porque ya hay otro balón dentro. Creo que Torres se equivoca y está usando una carta que sabe ahorita mueve mucho.



pic.twitter.com/T5ioSDsqpO — renacova 🪧 (@renacova) February 19, 2021

Antecedentes de racismo en el futbol mexicano

En 2015, jugadores del América denunciaron que su compañero, Darwin Quintero, había sufrido insultos racistas por parte del entonces capitán de los Pumas, Darío Verón, quien habría llamado “simio” al colombiano.

El acto se habría dado en las Semifinales del Apertura 2015. Aquel partido terminó con los ánimos a tope; sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol no sancionó al defensor paraguayo, pues “no se comprobaron los hechos o actos que se le imputan al jugador”.

Además, algunos otros jugadores como el exportero de las Águilas del América, Adrián Chávez, también han declarado que han sido víctimas de la discriminación racial.

FMF abre investigación ante presuntos insultos racistas

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer que abrió una investigación por los hechos ocurridos en el partido del pasado viernes.

"La LIGA BBVA MX informa que se turnó a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol la apertura de la investigación por los hechos ocurridos anoche en el partido entre los Clubes Atlético de San Luis y Santos Laguna en el Estadio Alfonso Lastras. En caso de que la investigación determine responsables por los actos se sancionará de acuerdo a los reglamentos establecidos por la FMF y la LIGA BBVA MX", se lee en un comunicado en redes sociales.

rmp