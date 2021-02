Carlos Vela en la prelista de la Selección de México para los Juegos Olímpicos

Lo que parecía imposible al parecer tiene un rayo de luz, pues el delantero mexicano Carlos Vela fue registrado en la prelista de la Selección Nacional de México para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Carlos Vela es uno de los futbolistas que más desean los diferentes seleccionadores del Tricolor en todas sus categorías y al parecer Jaime Lozano lo podrá tener en los Juegos Olímpicos.

Para que "La Hiena" fuera registrada en la prelista de Tokio 2020 fue por que el jugador dio permiso, pues necesita firmar una carta en la que se especifica que está entre los futbolistas a elegir para la justa veraniega.

Esta información la dio a conocer la cadena estadounidense ESPN, quien asegura que algunas de sus fuentes le revelaron que Carlos Vela sí tiene la incertidumbre de representar a México en los Juegos Olímpicos.

La historia entre Carlos Vela y la Selección Nacional de México siempre ha sido de muchos altibajos, pues el delantero en repetidas ocasiones se ha negado a ir con México a ciertas competencias, pues en muchas ocasiones asegura que los trotas que se le da a los jugadores no es el mejor.

La última ocasión en la que Carlos Vela jugó con México fue en el Mundial de Rusia 2018, en el que el Tricolor logró calificar a la siguiente ronda, pero cayó en los octavos de final a costa de su similar de Brasil.

En una entrevista con TUDN, Carlos Vela aseguró que no sabía si vestiría de nueva cuenta la playera de la selección resaltando que era momento de darle más oportunidad a los jóvenes.

Feliz con lo de (Carlos) Vela, es de lo mejor que ha dado el futbol nacional en los últimos años y no acostumbra a postularse a una Selección, que emoción que un jugador como él tenga esa ilusión. Le ha sentado bien lo que le ha pasado en la vida, en su momento, cuando pudo estar, no estuvo y quisiera complementar su carrera con los Juegos Olímpicos, eso me emociona muchísimo