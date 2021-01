¡Impresionanti! Sale a la luz cómo se enteró Zague que filtraron su "pack" (VIDEO)

Durante el Mundial de Rusia 2018, uno de los temas que se volvieron tendencia en redes sociales fue la filtración del "pack" de Luis Roberto Alves "Zague".

Sin embargo, poco se sabía de cómo se entero el exfutbolista de este episodio, hasta que el periodista de TV Azteca, David Medrano, contó cómo fue ese momento.

te puede interesar Cuauhtémoc Blanco y Jorge Campos llegan a los golpes por una lucha de egos (VIDEO)

"A Zaguito nos tocó apoyarlo en un momento muy complicado de su vida, aquel video de Rusia. Llegamos al hotel y desde Guadalajara me mandaron por mensaje el video y se lo reenvié a Christian (Martinoli), me dijo que también le había llegado por otro lado y que había citado a Zague en 10 minutos en el lobby del hotel", dijo el comentarista.

Medrano recordó que tanto él como sus compañeros le aconsejaron que se regresara a México para resolver los asuntos con su entonces esposa, Paola Rojas.

"Zaguito no sabía nada del video al llegar al lobby, nosotros supimos del problema antes que él. Nos tocó ver cómo sufrió, cómo lo mal vivió, los ratos en que no quería hablar de nada. Yo le aconsejé que tomara un avión y regresara a México para arreglar todo en persona. Al final, él decidió hacer todo por teléfono, pero mi consejo y el de Christian, el Doctor (Luis García) y Warrior (Carlos Guerrero) fue que se moviera a México, aunque no ocurrió", sentenció.

rmp