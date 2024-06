VIDEO | 'Chucky' Lozano rompe en emotivo llanto en su presentación como refuerzo del San Diego FC

El futbolista mexicano Hirving Lozano rompió en llanto en su presentación oficial con el San Diego FC, su primer equipo después de siete años en el balompié de Europa.

Después de las palabras que dio Mohamed Mansour, dueño del club que se incorporará a la MLS en el 2025, el 'Chucky' rompió en llanto y explicó que esto se debe a la emoción que le genera el recibimiento y trato que han tenido él y su familia de parte de los directivos de la institución.

"Lo más importante es el trato hacia mí y mi familia, hacia todos nosotros. Par mí es clave y toda la gente que trabaja aquí, los presidentes, directivos, han hecho ese sentimiento más profundo hacia mí y esa emoción es por todo el proyecto, el cariño mostrado, todo el recibimiento que me han brindado y eso lo valoro mucho y representar esto a nivel mundial para mí es muy importante y por eso surgieron esos sentimientos, y súper feliz y emocionado", señaló al respecto ante los medios el 'Chucky' Lozano.

😭🥹 Chucky Lozano rompió en llanto en su presentación como nuevo jugador de San Diego FC.pic.twitter.com/zpsxMk4z8G — dataref México (@dataref_mx) June 13, 2024

Pero ese no fue el único momento emotivo que tuvo el mexicano en su presentación con el San Diego FC, pues también lloró al agradecerle a Enrique Meza, el entrenador que lo debuto en el 2014, pues el 'Ojitos' también estuvo en el evento.

"Para mí es como un padre en el futbol, trato de tener mucha comunicación con él, desde Italia hemos tenido comunicaciones muy bonitas y me da un consejo diferente, le tengo mucho cariño y la verdad no tengo muchas palabras para él, siempre me apoyó desde el inicio y tengo muchas cosas bonitas de recuerdos sobre él", externó el 'Chucky' Lozano acerca de su vínculo con Enrique Meza.

'Chucky' Lozano habla de su salida del PSV Eindhoven

Si bien lo que resta del año Hirving Lozano seguirá en las filas del PSV Eindhoven, el jugador de 28 años de edad reconoció que el proyecto e interés de San Diego FC por hacerse de sus servicios facilitó su decisión de abandonar al club neerlandés. Su vínculo con el club estadounidense es hasta el 2028, con opción de renovarlo dos temporadas más.

"Estos seis meses voy a seguir en el PSV y en enero me incorporo a San Diego. Este recibimiento fue muy importante para tomar esta decisión, inmensamente feliz con sentimientos encontrados, todo se combinó y crear este club, este proyecto, no muchos jugadores tienen la oportunidad de estar en la posición que estoy, es un privilegio y creo que no fue difícil tomar esa decisión", contestó al respecto el 'Chucky'.

Agradecimiento total 😭@HirvingLozano70 rompe en llanto al agradecerle al "Ojitos" Meza, técnico que lo debutó y quien se encuentra en su presentación con el @sandiegofc @OmarVV9 pic.twitter.com/uwCrTuQCaS — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 13, 2024

Hirving Lozano regresó al PSV Eindhoven a mediados del 2023 para tener una segunda etapa con los Granjeros después de cuatro temporadas en la Serie A de Italia con el Napoli.

Hirving Lozano, uno de los ausentes en la Copa América

Hirving Lozano será uno de los futbolistas ausentes de la Selección Mexicana en la Copa América 2024. Jaime Lozano no incluyó al 'Chucky', Henry Martín, Memo Ochoa y Jesús Gallardo entre los convocados para el torneo continental

El flamante fichaje del San Diego FC reconoció su decepción por no haber sido tomado en cuenta por el Jimmy Lozano para el certamen a celebrarse en Estados Unidos, pero mandó sus buenos deseos a los integrantes del Tricolor.

"Fue una decepción (no estar en la lista de seleccionados); me gusta jugar ese tipo de torneos ante grandes equipos, pero respeto la decisión del técnico. Siempre les voy a desear lo mejor, tienen jugadores importantes y esperemos que tengan un buen torneo",

EVG