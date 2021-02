VIDEO: El día que a Martinoli le dio diarrea en plena transmisión en vivo de Liguilla

Christian Martinoli es uno de los narradores deportivos más queridos por la afición mexicana, por sus graciosos comentarios en las transmisiones de futbol.

Sin embargo, hubo un episodio en su vida, en la que le dio diarrea en plena transmisión en vivo de un partido de Liguilla entre Santos de Torreón y Monarcas Morelia.

"Era un Santos contra Monarcas en Cuartos de Final. Fuimos a desayunar ese día a un restaurante muy famoso de Torreón, del que no diré el nombre, y algo me cayó mal, pero la bronca fue ya empezando el juego. Al minuto 35 que me da el retortijón, sudo frío y fue cuando dije 'Me voy a cag...'", dijo Martinoli en un video en Facebook.

El narrador contó el sufrimiento por el que pasó, pues en los baños del estadio no había WC, sino urinarios comunitarios, donde sólo se podía orinar.

"Llega el medio tiempo y me salgo corriendo al baño, pero llego y estaba hasta la madre, era imposible entrar. Por fin paso y no había escusados, solamente una barra enorme de metal para orinar y ya. Juro que pensé en hacerlo ahí, pero no podía. Pasaron los quince minutos del descanso, yo sin poder tirar lo que debía tirar y ahí vamos al segundo tiempo", contó.

"Cinco minutos del segundo tiempo y otra vez el retortijón mortal. Yo ya estaba pensando en cagarme en el palco aunque ahí estuvieran Medrano y Careca, incluso pensé en decirle a alguien de la producción que me fuera a comprar pantalones o al menos conseguir una cubeta, yo ya estaba llorando", recordó.

"Al minuto 24 pido que le llamen a Eugenio Díaz, quien estaba de reportero de cancha pero también sabía narrar. Sube al palco y le empiezo a dar más juego con el micrófono hasta que lo dejé narrando y yo me salí corriendo al baño. Llego al vestidor de Santos y su directiva, tan gentil como siempre, no me dejó pasar. En Monarcas no estaban muy convencidos, pero al final sí pude entrar al baño ahí. Estuve como 10 minutos, hasta de México me hablaron para reclamar por qué no estaba narrando, cayó un gol de Santos que yo ya ni narré. Ya al minuto 38 regresé al palco para terminar el partido", sentenció.

