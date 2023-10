VIDEO: Así fueron los golazos de Santi Giménez; ya suma 12 en ocho partidos

Santiago Giménez sigue sacando chispas en Europa, pues de nueva cuenta marcó un doblete y ayudo al Feyenoord para que sumara de tres y peleara los primeros puestos de la Eredivisie.

En esta ocasión el Zwolle fue el rival que sufrió el buen momento de Giménez, pues a los minutos 21 y 54 se hizo presente en la pizarra y así sentenció su tercer doblete de la temporada, con lo que ya suma 12 dianas en 12 encuentros y se mantiene como líder de goleo, superando a Vangelis Pavlidis, con 10 tantos, y a Luuk de Jong, con siete.

"El Bebote" sin duda es actualmente la cara del futbol mexicano en Europa y aunque en Argentina se dice y se le critica por querer representar al país azteca y no donde nació, Santi no hace caso de algunas declaraciones y se enfoca en lo suyo.

Con estas anotaciones, Santiago Giménez tiene una efectividad del 150 por ciento y eso que aún no juega Champions League, en donde ya se perdió dos encuentros, pues en el último partido que jugó en la Europa League con el Feyenoord fue expulsado, por lo que ya se perdió los encuentros contra el Atlético de Madrid y el Celtic de Escocia.

Un dato relevante e histórico para el conjunto de Países Bajos, es que Santiago Giménez es el tercer jugador del Feyenoord con más de 10 goles tras 8 partidos de la Eredivisie, superando a Cor van der Gijp (11 en 1960-1961) y Ove Kindvall (11 en 1967-1968).

Santi Giménez y su relación con Igor Lichnovsky

Aunque hoy se encuentran en equipos diferentes, el delantero mexicano Santiago Giménez y el central chileno Igor Lichnovsky coincidieron en el Cruz Azul desde 2018 hasta 2020 y su primer encuentro fue bastante peculiar, ya que se dio en las regaderas.

Santi juega en el Feyenoord y Lichnovsky en el América, pero salió a la luz cómo empezó su relación de amistad, la cual fue en las instalaciones de La Máquina, precisamente en las duchas del vestidor.

En una transmisión en vivo el futbolista chileno, exTigres, comentó que la primera vez que Santiago Giménez lo vio quedó impresionado con una parte de su cuerpo. El goleador de Rotterdam se sorprendió con la espalda de Lichnovsky, que estaba llena de tatuajes.

"Acababas de llegar de Necaxa, ¿no? Y me acuerdo de que estábamos entrenando y veo a Igor entrar a la ducha. Veo que tiene la espalda toda tatuada y se me ocurre preguntarle: '¿por qué tienes tatuada toda la espalda?'. Se voltea y me dice: 'por cosas que he pasado en la vida'", dijo Santi Giménez.

Igor Lichnovsky, quien hoy es el jugador de las Águilas, agregó detalles del primer encuentro con el canterano del Cruz Azul: "Me está dejando mal. Eres nuevo en el equipo y, estando desnudo, me hablas por primera vez y me preguntas por mi tatuaje. Hubieras esperado a que me secara, hermano, y me pusiera mis calzoncillos".

