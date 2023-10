VIDEO: Igor Lichnovsky relata lo primero que le vio Santiago Giménez en la regadera cuando jugaban juntos en el Cruz Azul

Aunque hoy se encuentran en equipos diferentes, el delantero mexicano Santiago Giménez y el central chileno Igor Lichnovsky coincidieron en el Cruz Azul desde 2018 hasta 2020 y su primer encuentro fue bastante peculiar, ya que se dio en las regaderas,

Santi hoy juega en el Feyenoord y Lichnovsky en el América, pero salió a la luz cómo empezó su relación de amistad, la cual fue en las instalaciones de La Máquina, precisamente en las duchas del vestidor.

En una transmisión en vivo el futbolista chileno, exTigres, comentó que la primera vez que Santiago Giménez lo vio quedó impresionado con una parte de su cuerpo. El goleador de Rotterdam se sorprendió con la espalda de Lichnovsky, que estaba llena de tatuajes.

"Acababas de llegar de Necaxa, ¿no? Y me acuerdo de que estábamos entrenando y veo a Igor entrar a la ducha. Veo que tiene la espalda toda tatuada y se me ocurre preguntarle: '¿por qué tienes tatuada toda la espalda?'. Se voltea y me dice: 'por cosas que he pasado en la vida'", dijo Santi Giménez.

Igor Lichnovsky, quien hoy es el jugador de las Águilas, agregó detalles del primer encuentro con el canterano del Cruz Azul: "Me está dejando mal. Eres nuevo en el equipo y, estando desnudo, me hablas por primera vez y me preguntas por mi tatuaje. Hubieras esperado a que me secara, hermano, y me pusiera mis calzoncillos".

Santiago Giménez e Igor Lichnovsky formaron una gran amistad, pero no pudieron compartir el noveno título de Cruz Azul en la Liga MX, pues en ese momento solamente el ariete tricolor seguía en las filas del cuadro cementero.

Santiago Giménez vive un gran presente en Holanda

Santiago Giménez está más que encendido, pues llegó a 10 goles en siete partidos de la presente campaña de la Eredivisie. El delantero mexicano marcó el último gol en la victoria del Feyenoord ante el Go Ahead Eagles por pizarra de 3-1.

Con más dianas que juegos disputados en la Liga de Países Bajos el ariete de la Selección Mexicana se mantiene como líder de goleo, el canterano del Cruz Azul tiene dos anotaciones más que Vangelis Pavlidis, quien juega en el AZ Alkmaar, que enfrenta al Fortuna Sittard mañana.

Santi anotó el último gol del Feyenoord ante el Go Ahead Eagles, antes habían marcado Yankuba Minteh y Calvin Stengs. Por la visita descontó Sylla Sow.

