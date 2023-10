CHIVAS: Víctor Guzmán golpeó a Veljko Paunović según algunos reportes; así le quedó el rostro al entrenador (VIDEO)

El ambiente en las Chivas va del mal en peor, pues no solo tienen malos resultados dentro de los terrenos de juego de la Liga MX, ya que en las últimas horas salieron a la luz algunos reportes que señalan que Víctor Guzmán golpeó al entrenador Veljko Paunović.

En semanas pasadas el pastor serbio del Rebaño Sagrado fue visto con una larga herida arriba de la ceja, estaba cubierta con cinta y suturas, además que se dijo que había sido un accidente antes del Clásico Nacional ante América, sin embargo, ahora todo indica que se trató de una pelea con el Pocho Guzmán.

"Ya van dos fuentes confiables que me dicen que lo que le pasó a Pauno ahí en la ceja fue un altercado con el Pocho Guzmán, algún manotazo, que a raíz de eso empezó", comentó el periodista Ignacio Suárez en La Octava Sports.

El Fantasma Suárez agregó que es complicado de confirmar, pues nadie dentro de Chivas sostendría si la pelea sucedió. "Dos fuentes cercanas me dicen: lo que pasó con el Pocho, cuando Pauno salió con un golpe en la ceja no fue en una cancha de tenis, no va haber una reporte oficial, pero al menos el rumor está en primer circulo", dijo.

Víctor Guzmán habría golpeado al entrenador Veljko Paunović. Foto: Especial

Tanto Puano, como le dicen al entrenador del Club Guadalajara, como Fernando Hierro, director deportivo de los rojiblancos, habían asegurado que la herida era producto de un accidente en un entrenamiento, incluso el estratega ofreció varias conferencias de prensa así.

Otro reporte que apunta que habría una bronca entre el Pocho y Paunović es Récord, que mediante El Francotirador informa que han recibido la información, pero por el momento se trata de un rumor que hay dentro del club tapatío.

“Ya me habían contado de un tema que no había querido publicar porque no tenía más argumentos como para provocar todo el ruido que ahora se va a desatar, pero ayer escuché a mi compadre, El Fantasma, hablar del caso y me convenzo ahora de ponerlo de una vez", inicia.

“¿Recuerdas que Pauno salió a decir que se había pegado en la cabeza en un entrenamiento previo al Clásico con América? Un golpe en la parte frontal, sobre la ceja. Y que Hierro también dijo (sin pregunta directa sobre el tema) que ese golpe seguro iba a dar a especulaciones, pero había sido un tema de juego. Pues resulta que trae fondo. Pues dicen que quien le provocó el golpe fue ni más ni menos que el jugador cepilladísimo, que no cuenta para Pauno y que la afición ya quiere ver en la cancha, uno de los más calientes por no poder aportar… así es, el Pocho Guzmán, en una discusión acalorada entre entrenador y futbolista. Insisto: no tengo pruebas para asegurar que así fue, pero con que lo confirmara El Fantasma me da para ponértelo en la mesa y que te formes opinión", apunta.

