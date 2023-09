VIDEO: Fernando Hierro y la reacción de preocupación tras ver en vivo a las Chivas

Fernando Hierro, director deportivo de las Chivas, estuvo en un partido del Tapatío, equipo filial del Club Deportivo Guadalajara en la Liga de Expansión MX, ante el Tepatitlán y las caras del exjugador español dieron más de hablar que las acciones del juego.

Las Chivas no pasan por el mejor momento en la Liga MX, algunos jugadores no se encuentran en su mejor momento y para ver a la cantera rojiblanca el directivo se dio cita en el estadio, aunque lo que vio no fue de su agrado.

La cara de decepción de Hierro se dio al minuto seis, cuando Juan de Dios Aguayo mandó un cambio de juego para Luis Carrillo, quien perdió el balón al hacer un control deficiente.

La falla del jugador del Tapatío provocó un gesto de frustración en el exjugador de la Selección Española. Hierro se tapó la cara con su mano y las imágenes le dieron la vuelta a las redes sociales.

El Club Deportivo Tapatío se encuentra en el puesto ocho de la Liga de Expansión MX con 13 unidades. Luego de 10 fechas el cuadro base de las Chivas tiene dos victorias, siete empates y una sola derrota.

Atlante es líder de la división de plata del futbol mexicano con 18 puntos, gracias a su cinco victorias, tres empates y dos derrotas. Justamente el siguiente duelo del Tapatío es ante los Potros de Hierro, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Su expresión después de ver 6 minutos de partido de la cantera que quieren sea “base” de un Chivas de títulos.



Así estamos nosotros viendo al primer equipo todas las semanas.

Chivas no endereza el rumbo en el Apertura 2023

Chivas no levanta en la Liga MX, pues de los últimos cinco partidos los rojiblancos tienen tan solo una victoria y luego de ser humilladas en el Clásico Nacional regresaron a la acción en el Apertura 2023 ante el Pachuca, pero ninguno de los dos equipo pudieron romper el empate 0-0.

Rebaño y Tuzos no gozan de un buen presente y quedó demostrado en la primera mitad, pocas acciones de peligro y mucha posesión de los locales que nunca terminó de poner en peligro a la cabaña de los hidalguenses.

Llegó como estrella, pero ahora Alexis Vega es el enemigo número 1 de la afición de las Chivas, que se dejó sentir ante su número '10', pues durante el cotejo el Estadio AKRON abucheó al que es el jugador mejor pagado del equipo.

En los minutos finales del partido el Pachuca tuvo la oportunidad de ponerse en ventaja, sin embargo, al 80' Miguel Jiménez detuvo el penalti para mantener con vida a los rojiblancos.

aar