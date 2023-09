Liga MX: Cruz Azul regresa al Estadio Azul y deja el Azteca a partir de enero (VIDEO)

La comunión entre Cruz Azul y sus aficionados no ha sido la mejor desde que llegaron al Estadio Azteca, con excepción de la final en donde ganaron la novena estrella de la Liga MX, por lo que se estaría trabajando en el regreso de los cementeros al Estadio Azul.

El regreso de La Máquina al ahora llamado Estadio de la Ciudad de los Deportes no sería definitivo y tampoco llegarían solos, pues el América también se mudaría provisionalmente al inmueble que se encuentra en uso por los Potros de Hierro del Atlante.

Los de La Noria y los de Coapa se irían del Azteca debido a que el estadio será remodelado para el Mundial 2026 y con información del reportero de ESPN John Sutcliffe, se pudo saber que la mudanza sería en enero de 2024, pues las remodelaciones en el Coloso de Santa Úrsula inician en marzo.

“Para actividad del América y Cruz Azul, a partir de enero, están en pláticas muy avanzadas con la familia Cosío, que es dueña de la Plaza México y del estadio de futbol Ciudad de los Deportes”, informó Jonh Sutcliffe.

El Estadio Azteca recibirá su tercera Copa del Mundo en 2026, cuando México, junto a Estados Unidos y Canadá, será sede de la máxima fiesta del futbol mundial.

"Les puedo adelantar que en enero Cruz Azul y América ya empezarán a jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes, aunque el Azteca cierra hasta marzo", afirmó Jonh Sutcliffe.

Al Chaco Giménez lo obligaron a salir de Cruz Azul

En entrevista con el podcast de La Capitana, conducido por la esposa de Andrés Guardado, Christian "Chaco" Giménez abrió su corazón y confesó que uno de sus mayores deseos como futbolista era retirarse vistiendo la camiseta de Cruz Azul, el equipo al que marcó una época y donde se convirtió en un ídolo indiscutible.

El argentino reveló que su partida del club no fue como él lo había planeado, pues Pedro Caixinha, el entonces entrenador del equipo, le comunicó que ya no entraba en sus planes deportivos, pero le ofreció la oportunidad de seguir ligado a la institución como su auxiliar técnico como un gesto de gratitud por todo lo que había significado para la historia del club.

“Sí, pero llegó Pedro Caixinha. Yo tenía 36, casi 37 años y me dijo: ‘No te voy a tener en cuenta. Sí te ofrezco por lo que le diste al club y todo que te quedes trabajando conmigo pero fuera de la cancha'. No decidí yo’, reveló el exjugador.

Sin embargo, el destino tenía preparada otra sorpresa para "Chaco", ya que en medio de la incertidumbre sobre su futuro en el futbol, recibió una oferta por parte del grupo Pachuca, encabezado por el presidente Jesús Martínez, ofreciéndole al centrocampista la oportunidad de retirarse con los Tuzos, demostrando que aún había interés en su talento y experiencia en la cancha.

"... pero en ese momento me habló Jesús Martínez que era el presidente de Pachuca, que también con Andrés (Guardado) tuvo un detalle muy importante, me dijo ‘vente, si allá no te quieren vente con nosotros", confesó el ídolo cementero.

